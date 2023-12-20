Новый мотор, крутая светотехника, цена – от 2,59 млн: тест и видео модного кроссовера

Эксперт «За рулем» испытал Geely Coolray с 4-цилиндровым двигателем

Что нового?

Обновленный Coolray перестал быть единственной в мире машиной, у которой выхлопных патрубков под задним бампером больше, чем цилиндров под капотом. Турбо-«тройка» уступила место мотору с более привычными нам четырьмя цилиндрами – при том же объеме в полтора литра. Крутящий момент вырос с 255 до 270 Н·м, но диапазон заметно сократился – с 1500–4000 до 2000–3500 об/мин. Сил стало на три меньше. Снаряженная масса машины выросла всего на 17 кг.

Поэтому снизившийся паспортный расход бензина (на 0,3 л/100 км в городе и 0,6 л/100 км на трассе) и время разгона до сотни (на 0,3 с) можно объяснить только сменой передаточных чисел в преселективном роботе.

От выводов пока воздержусь – разница невелика, надо замерять в равных условиях две машины одновременно.

Прежний трехцилиндровый двигатель использовался и на Geely, и на Volvo. Индексы – 3G15TD и В3154Т4 соответственно. Новый мотор имеет обозначение BHE15‑EFZ. В числе отличий – смена масляного фильтра с картриджного на металлический.

Под капотом теперь меньше декоративного пластика – и это хорошо. Но бачок омывателя всё такой же маленький, а масляный фильтр можно достать только снизу.

О ресурсе пока сказать нечего, мотору нет и двух лет. Он стал первенцем компании Aurobay, созданной совместно Geely и Volvo для разработки и выпуска двигателей всех типов. Вполне возможно, что турбо-«четверка» со временем появится и на Volvo. Сами шведы объявили о прекращении разработки собственных ДВС, а полный переход на электротягу у них намечен только к концу десятилетия.

Как едет?

Смена мотора не изменила характер кроссовера. Такой живчик мне по душе! Преселектив реагирует на газ без типичных для «китайцев» задержек. И управляемость лучше, чем у одноклассников. Хотя под столь агрессивную внешность хочется ее еще подтянуть.

Стало больше ассистентов водителя, включая недоступный прежде адаптивный круиз-контроль. Полный набор «теплых опций» теперь положен всем Кулреям. Жаль, что у сидений греются только подушки, а на лобовом стекле – лишь зона покоя дворников.

Массивные ручки на дверях, переходившие в ручки разблокировки замков, и «геометрическая» центральная консоль исчезли. Жаль: без них салон стал более заурядным. От красных вставок отказаться нельзя. Переднее кресло скроено по европейским лекалам, а на втором ряду очень просторно для В‑класса. И к качеству материалов – никаких вопросов.

При таких повадках как-то перестает раздражать жесткая подвеска – которую, как мне показалось, научили работать тихо. Впрочем, Coolray заслуживает комплимента и за общую тишину в салоне, что тоже редко встречается у китайских одноклассников.

Сколько стоит?

Geely Coolray. Цена в России от 2 594 990 ₽. Галогенок больше нет, LED-фары ­ставятся в «базе».

Сзади по-прежнему упругая балка, а полный привод не предусмотрен. Прощаю: и без него цена подпирает 3 млн рублей, что для кроссовера В‑класса чрезмерно даже при нынешнем уровне цен.

Полагаю, удорожание не проредит ряды поклонников модели. Желающие заплатить за яркую внешность и лучшие ездовые манеры были и будут. Просто раньше они выбирали Мазду или BMW, а теперь – Geely.

Из-за новых бамперов Coolray вырос в длину на 50 мм. Из них 20 приходятся на передний свес. Но, как уверяют, угол въезда даже вырос – с 18 до 20 градусов. Клиренс – те же 190 мм под пластиковым пыльником.

В конце 2023 года случился парадокс: в России продаются одновременно сразу три разных кроссовера Geely Coolray.

Наряду с обновленной версией у дилеров еще есть остатки дорестайлинговых машин – со 150-сильной турбо-«тройкой» они предлагаются в четырех комплектациях за 2,33–2,74 млн рублей.

Когда «старички» закончатся, на рынке останется Belgee X50. Это тот же Coolray, собранный в Беларуси – на заводе БелДжи. Такие машины уже есть в наличии. Оснащение то же, а цены чуть ниже – от 2,26 до 2,47 млн рублей. Кстати, только белорусский вариант имеет в палитре любимый многими черный цвет.

Сзади обновленный кроссовер выдает модный монофонарь. Лилово‑серый перламутр-«хамелеон» – привилегия топовой комплектации. Живьем цвет смотрится бомбически!

Шустрый, яркий, хорошо оснащенный Жесткий, заметно подорожавший

GEELY COOLRAY

Длина / ширина / высота / база 4380 / 1810 / 1615 / 2600 мм

4380 / 1810 / 1615 / 2600 мм Объем багажника 330 л

330 л Снаряженная / полная масса 1432 / 1732 кг

1432 / 1732 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин; 270 Н·м при 2000–3500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин; 270 Н·м при 2000–3500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,1 c

8,1 c Максимальная скорость 195 км/ч

195 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 45 л

АИ-95 / 45 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 7,2 / 5,5 / 6,1 л / 100 км

7,2 / 5,5 / 6,1 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7