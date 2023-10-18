До России добрался новейший кроссовер Geely Coolray

Новый кроссовер Geely Coolray поступил в продажу в РФ по цене от 2,7 млн рублей

В шоурумах официальных дилерских центров Geely в России доступна для покупки совершенно новая модель – городской кроссовер Geely Coolray. На российском рынке он представлен с новым 1,5-литровым 4-цилиндровым двигателем мощностью 147 л.с. (270 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «автоматом».

Новый Geely Coolray стал длиннее, шире и выше предшественника: его габариты – 4380х1810х 1615 мм. соответственно. Кроссовер сохранил стремительный силуэт, но теперь кузов выглядит еще более «мускулистым» и спортивным за счет воздухозаборников на капоте, черной глянцевой решетки радиатора в новом фирменном стиле Energy Storm и новых светодиодных фар.

Geely Coolray

Уже в базовой комплектации Comfort кроссовер оснащен светодиодными дневными ходовыми огнями, повторителями поворота в наружных зеркалах заднего вида, декоративными рейлингами на крыше и 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками.

Покупателям в России доступны автомобили четырех вариантах исполнения: Comfort, Luxury, Flagship и Exclusive. В зависимости от комплектации установлены цены на новинку:

Geely Coolray

Comfort – от 2,595 млн рублей (с учетом действия специальных условий на покупку автомобиля в кредит и по программе trade-in – 2,475 млн рублей);

Luxury – от 2,705 млн рублей (с учетом скидок – 2,585 млн рублей);

Flagship – от 2,905 млн рублей (с учетом скидок – 2,785 млн рублей);

Exclusive – от 2,935 млн рублей (с учетом скидок – 2,815 млн рублей).

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Источник, фото: Geely