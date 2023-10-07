Geely расширила российский рынок пикапов еще одной моделью

В России появился Geely Farizon FX 2023 – новый пикап на базе Geely Atlas

Одной из главных особенностей Geely Farizon FX 2023 является его прочная несущая конструкция кузова. Кроме того, автомобиль оснащен независимой пружинной подвеской, которая обеспечивает комфортное передвижение даже по неровным дорогам.

Geely Farizon FX 2023

С увеличением заднего свеса длина машины увеличилась до 4905 мм.

Под капотом нового пикапа установлен 1,8-литровый мотор мощностью 184 л. с., который обеспечивает плавное и энергоэффективное движение. Трансмиссия с двумя сцеплениями мокрого типа и передним приводом обеспечивает плавные переключения и отличную управляемость.

Geely Farizon FX 2023 также оснащен климат-контролем, центральным замком с пультом, литыми дисками и мультимедийной системой с навигацией. Камера заднего вида, круиз-контроль, датчики парковки и система курсовой устойчивости ESP делают вождение еще более безопасным и удобным.

Стартовая цена Geely Farizon FX 2023 составляет 2 800 000 рублей.

Источник: Российская газета

Фото: Geely