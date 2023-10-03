Все модели Geely подорожали в России

С 1 октября Geely подняла цены на все свои автомобили в России

Все модели марки Geely, продаваемые в России, с 1 октября выросли в цене. Рост стоимости вызван как изменением «специальных выгод», так и просто увеличением цены. В среднем модели Geely подорожали на 10-25 тыс. рублей.

Как выяснилось в ходе мониторинга прайс-листов марки, на 20-25 тыс. рублей снизилась скидка от дилера на все три комплектациях кроссовера Coolray первого поколения. Теперь цена модели составляет 2,33 — 2,585 млн рублей.

Флагманский кроссовер Monjaro и кросс-купе Tugella выросли в цене на 10 тыс. рублей. У дилеров их можно приобрести по цене от 4,675 млн и от 3,945 млн рублей соответственно.

Кроссовер Geely Atlas Pro прибавил в цене 20 тыс. рублей за счет уменьшения «специальной выгоды», приобрести его можно за 2,639-3,199 млн рублей в зависимости от комплектации.

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Источник: Автоновости дня