Автомобили с пробегом в III квартале прибавили в цене 39%

Цена авто с пробегом выросла и составила 640 тыс. рублей

Средняя стоимость автомобиля с пробегом в третьем квартале выросла на 39% в годовом выражении и достигла 640 тысяч рублей, подсчитали аналитики «Авито Авто».

Продажи подержанных машин в России в июле — сентябре увеличились на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пятерку самых популярных у покупателей брендов вошли:

Lada

Toyota

Volkswagen

Hyundai

Kia.

Бюджетники (до 1,5 млн рублей)

На первом месте расположилась Lada Priora со средней ценой 430 тысяч рублей. Догоняют ее модели Granta (300 тыс. рублей) и Lada 2114 Samara (540 тыс. рублей).

Среднеценовой сегмент (от 1,5 млн до 3 млн рублей)

Здесь лидирует Toyota Camry (средняя цена 2,2 млн рублей). На ступеньку ниже находится Kia Sportage со средней ценой 2,1 млн рублей, еще чуть ниже Hyundai Creta (1,85 млн рублей).

От 3 млн рублей и дороже

Возглавила тройку самых популярных моделей в этом сегменте Toyota Camry со средней ценой 3,5 млн рублей. Нужно отметить, что здесь в расчет брали более свежий и лучше оснащенный автомобиль. За ней следуют Toyota Land Cruiser, средняя цена которого составила 5,5 млн и BMW X5 – 6,8 млн рублей.

Ожидается, что цены на новые легковые автомобили к концу 2023-го вырастут (в годовом выражении) на 30%. Очевидно, что и рынок вторички на месте стоять не будет.

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Источник: ТАСС

Фото: Depositphotо