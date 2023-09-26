В России ждут нового роста цен на легковые автомобили

Дилеры: рост цен на легковые машины продолжится и 2023 году составит 30%

Дилеры прогнозируют, что в 2023 году в России цены на легковые машины продолжат впечатляющий рост. По словам вице-президента и исполнительного директора ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслава Жигалова, ожидается он на уровне 30% в годовом выражении, и это уже происходит.

Причины известны: повышение утилизационного сбора и значительные колебания курса рубля.

За первые 8 месяцев текущего года в России было продано почти 607 тысяч новых легковых автомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года, ранее сообщил «Автостат».

Напомним, с 1 августа в России вступила в силу индексация утилизационного сбора на легковые автомобили, легкие коммерческие ТС, грузовики и автобусы. Ставки были повышены в среднем в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя. Однако для высоко локализированных автопроизводителей, заключивших специальный инвестиционный контракт (СПИК), предусмотрены промышленные субсидии, которые компенсируют утилизационный сбор.

В целом, автомобильный рынок в России продолжает демонстрировать высокий спрос, несмотря на растущие цены и изменения в налоговой политике. А спрос ведет к росту цен.

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Источник: РИА Новости

Фото:Сергей Коньков/ТАСС