В России ждут нового роста цен на легковые автомобили
Дилеры прогнозируют, что в 2023 году в России цены на легковые машины продолжат впечатляющий рост. По словам вице-президента и исполнительного директора ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслава Жигалова, ожидается он на уровне 30% в годовом выражении, и это уже происходит.
Причины известны: повышение утилизационного сбора и значительные колебания курса рубля.
За первые 8 месяцев текущего года в России было продано почти 607 тысяч новых легковых автомобилей, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года, ранее сообщил «Автостат».
Напомним, с 1 августа в России вступила в силу индексация утилизационного сбора на легковые автомобили, легкие коммерческие ТС, грузовики и автобусы. Ставки были повышены в среднем в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя. Однако для высоко локализированных автопроизводителей, заключивших специальный инвестиционный контракт (СПИК), предусмотрены промышленные субсидии, которые компенсируют утилизационный сбор.
В целом, автомобильный рынок в России продолжает демонстрировать высокий спрос, несмотря на растущие цены и изменения в налоговой политике. А спрос ведет к росту цен.
«За рулем» поддержал сбор средств «Народного фронта»
Собранные средства пойдут на закупку шин Кама для грузовых автомобилей подразделений разведки России, действующей в зоне СВО. Зайдите на сайт проекта «Все для победы» и переведите комфортную для вас сумму.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: РИА Новости
Фото:Сергей Коньков/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен