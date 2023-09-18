УАЗу не хватает дилеров

УАЗ ищет дилеров в 14 городах России

Ульяновский автозавод объявил о поиске партнеров по продажам в 14 российских городах. Особо острая нехватка дилеров в следующих городах: Москва, Иркутск, Чита, Саратов, Краснодар, Тольятти, Мурманск, Архангельск, Курск, Калуга, Сыктывкар, Астрахань, Йошкар-Ола, Чебоксары.

«В рамках развития дилерской сети ООО “УАЗ” приглашает к сотрудничеству компании, которые имеют успешный опыт работы в автомобильном бизнесе, демонстрируют устойчивое финансовое положение и нацелены на продвижение марки УАЗ на региональном рынке», - опубликовал сообщение автопроизводитель на своем официальном сайте.

Для получения статуса официального дилера компаниям предлагается принять участие в тендере.

В сентябре на Ульяновском автозаводе началось производство малотоннажных грузовиков Sollers Argo. Их будут выпускать на новом предприятии «Соллерс Карго» по полному циклу, который включает сварку, окраску кабины и сборку.

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Источник: УАЗ

Фото: Depositphotos