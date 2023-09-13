Дилеры АВТОВАЗа перестали завышать цены
После того, как в июле АВТОВАЗ применил коммерческие санкции к трем дилерам за завышение цен на новую Lada Vesta, новых случаев необоснованных цен не выявили. Как сообщил вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами АВТОВАЗа Сергей Громак, дилеры ведут более взвешенную ценовую политику.
Громак также добавил, что автопроизводитель продолжить контролировать ценообразование в дилерских центрах.
«Есть тайные покупатели, которые ходят и сверяются, и выездные проверки. Мы продолжаем над этим работать», – сообщил топ-менеджер АВТОВАЗа.
Ранее президент российского автоконцерна Максим Соколов заявлял, что работа дилеров будет жестко контролироваться, а за завышение цен будут применяться санкции, вплоть до расторжения контракта.
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Источник: РИА Новости
Фото: Павел Ворожцов/ТАСС
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