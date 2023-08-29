Склады дилеров получили поддержку рублем

Началась программа Банка «Открытие» и ООО «КАИ РУС» по финансированию склада дилерской сети

Программа «Финансирование склада» была запущена для дилерской сети автопроизводителя. Напомним, что банк является участником розничной федеральной программы автокредитования на покупку китайских автомобилей Kaiyi, которые выпускают на калининградском АВТОТОРе.

По условиям программы дилеру дается отсрочка платежа под залог приобретаемых машин. Снятие залога занимает всего один день – столько же времени требуется на поставку машины. Выплаты же дистрибьютору можно совершать в день отгрузки.

Во время отсрочки дилер платит только проценты, погашая основной долг в конце срока, который может составлять до полугода. Возможно и досрочное погашение в любое время. При этом дилерам не нужно страховать склад или предоставлять банковскую гарантию.

«Мы рады расширить финансовое сотрудничество с нашим партнером в приоритетной для нас сфере автобизнеса и предложить конкурентную рыночную программу, имеющую ряд преимуществ и для дистрибьютора, и для дилера. В текущих рыночных условиях продукт позволяет повысить лояльность дистрибьютора к дилеру, т.к. финансовая дисциплина помогает эффективнее планировать поставки автомобилей. Дилер при этом получает возможность улучшить свое финансовое положение ввиду целевого финансирования и снизить риски кассового разрыва», — отметила руководитель Управления по работе с корпоративными клиентами автобизнеса банка «Открытие» Анна Гордеева.

«Основной задачей внедрения новой финансовой программы для нашей дилерской сети является увеличение объема продаж автомобилей KAIYI и повышение оборачиваемости оборотного капитала. В свою очередь финансирование по программе легче получить по сравнению с нецелевым займом, ведь банк «Открытие» является нашим долгосрочным партнером. А ставка финансирования будет более привлекательной, так как предоставляется обеспечительный залог автомобилей VIN by VIN», — прокомментировал Генеральный директор ООО «КАИ РУС» Кирилл Кириллов.

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Фото: Михаил Терещенко/ТАСС