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АВТОВАЗ проводит тайные проверки своих дилеров

Три московских дилерских центра уже попали под санкции автозавода.

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АВТОВАЗ готов разрывать договоры с дилерскими центрами, которые необоснованно завышают цену на продукцию автозавода. С этой целью компания проводит проверки дилеров, в том числе тайно.

Ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов озвучивал, что автопроизводитель намерен жестко контролировать цены, которые дилеры устанавливают в своих точках продаж. В случае нарушений условий ценовой политики АВТОВАЗ готов к радикальным мерам в отношении таких недобросовестных дилеров, вплоть до расторжения контрактов.

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Сегодня стало известно, что в отношении трех московских дилерских центров: Автогермес, Торгмаш и Техинком, которые завышали цены на автомобили Лада, АВТОВАЗ применил коммерческие санкции. Какие именно, на автозаводе не поясняют, объясняя это тем, что дело касается внутренних взаимоотношений между заводом и дилерами.

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Источник: Autonews

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

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