Вернуть авто дилеру можно даже с недостатками — не влияющими на безопасность

К такому выводу пришел Верховный суд, рассматривая довольно спорное дело одного автомобилиста.

Покупатель приобрел у дилера Lada Vesta SW Cross. На автомобиль установлен гарантийный срок 36 месяцев или 100 тысяч км пробега.

Проблема возникла сразу: разорвалась обшивка водительского сиденья.

Автосалон поменял обшивку по гарантии. Но проблема проявилась снова, на том же месте. Стоимость ремонта составляла около 3 тысяч рублей.

И хотя все делали по гарантии, автовладельцу не понравилось, что проблема проявилась повторно, и он предложил дилеру поменять эту машину на другую.

Дилер решил, что ремонт копеечный, несоизмеримый со стоимостью авто, проблема никак не сказывается на безопасности – машина заводится и едет нормально. Согласно экспертизе, заказанной дилером, время устранения недостатка составляет 0,6 нормо-часа, стоимость восстановительного ремонта – 2844 рубля 87 копеек.

Суды дилера поддержали: хотя недостаток проявился вновь после его устранения, он не является существенным и неустранимым, не влечет невозможность и недопустимость использования приобретенного истцом товара.

Вердикт Верховного суда

ВС посчитал иначе: повторное проявление какого-либо недостатка в течение гарантийного срока – достаточный повод возвратить автомобиль продавшей его фирме.

Это прописано в законе о защите прав потребителей относительно технически сложных товаров.

Такие факторы, как соразмерность расходов на устранение недостатка цене авто, значения не имеют.

Поэтому Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Depositphotos