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АВТОВАЗ добавит в палитру новые цвета для Lada VestaАВТОВАЗ добавит в палитру новые цвета для Lada Vesta
В начале года производитель сократил цветовую...

АВТОВАЗ добавит в палитру новые цвета для Lada Vesta

В начале года производитель сократил цветовую гамму.

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До конца 2023 года АВТОВАЗ добавит в цветовую гамму обновленной Lada Vesta два новых цвета. По словам директора производственных проектов автоконцерна Олега Груненкова, одним из них точно станет коричневый металлик, который по спецификации носит название Coriander.

Какой еще цвет пополнит палитру эмалей, применяемых для окраски Lada Vesta, в компании не называют – все будет зависеть от стабильности поставок эмали.

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В начале этого года стало известно о дефиците лакокрасочных материалов на АВТОВАЗе. Палитра цветов, в которые окрашивались автомобили, сократилась до трех: белого, черного и темно-зеленого.

  • Все цены и комплектации Lada Vesta NG АВТОВАЗ раскрыл на прошлой неделе.
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Источник: Telegram No Limits

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