Черненькую заверните: почему этот цвет так популярен у автовладельцев
По данным статистики, автовладельцы России чаще покупают автомобили черно-серой гаммы и белого цвета. При этом самые пылкие чувства они питают к машинам черного цвета. По мнению автоэксперта Дмитрия Славнова, это связано со стремлением к практичности.
«Черный – агрессивный и неприхотливый при уходе. Можно помыть такое авто, протереть – и порядок», – отметил эксперт.
Что же касается притягивания к черному цвету солнечных лучей, то Славнов заметил, что во многих российских регионах по-настоящему жарких дней не так уж и много в году. К тому же современные автомобили оснащены системой климат-контроля.
Далее в рейтинге востребованности автомобилей по цветам эксперт обозначил темно-синие и серые. При этом белый цвет обычно самый дешевый, а вот «кремовые» (бежевые) машины зачастую даже дороже черных, добавил Славнов.
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Источник: IReactor
Фото: Unsplash
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