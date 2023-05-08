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Выбираете автомобиль? Вот какие цвета самые опасные

Цвет машины может повлиять на безопасность на дороге.

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Наряду с учетом характеристик безопасности и общего рейтинга краш-тестов водителям настоятельно рекомендуется выбирать более безопасный оттенок автомобиля, чтобы минимизировать риск ДТП на дороге.

Как выяснили эксперты Road Angel (компании, специализирующейся на автомобильных системах безопасности), водители красных машин подвергаются наиболее высокой опасности на дорогах. Исследования показали, что 60% автомобилей красного цвета хотя бы раз попадали в аварию, что делает их самыми опасными для вождения.

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Следующим по опасности цветом являются коричневый и черный — 59% и 57% владельцев авто этих цветов соответственно попадали в аварию. Эксперты объяснили, что черные и коричневые машины хуже всего заметны на дороге, особенно ночью. Также они сильнее сливаются с окружающей обстановкой, чем машины других оттенков.

Самым безопасным цветом стал по результатам исследований белый: он хорошо заметен на дороге при любом освещении.

«Подумайте о заметном автомобиле, который выделяется на фоне окружающей обстановки, но самое главное, всегда придерживайтесь правил дорожного движения», – говорит Гэри Дигва из Road Angel.

Источник: The Sun

Фото: pexels.com/@breno-cardoso-

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