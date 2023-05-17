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АВТОВАЗ наведет порядок с дилерскими ценами

Соответствующая программа контроля уже подготовлена.

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АВТОВАЗ планирует взять под контроль ценообразование у своих дилеров, для чего уже в мае введет предельные цены на продажу автомобилей Lada. Как сообщил глава Максим Соколов, подготовлена программа с механизмом контроля цен на машины у дилеров.

В случае превышения установленного потолка цен автоконцерн намерен расторгать контракты с зарвавшимися дилерами.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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То есть теперь дилеры, получив от АВТОВАЗа автомобиль по рекомендованной цене, не смогут его продать выше предельной цены, которая также будет установлена АВТОВАЗом. Возможность применения такой нормы дает нам антимонопольное законодательство. Мы эту меру будем устанавливать, фиксировать допом к соглашению и жестко контролировать, вплоть до расторжения дилерских договоров», – отметил Соколов.

Он уточнил, что сейчас у АВТОВАЗа 308 официальных дилерских центров в России.

Источник: РИА Новости

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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