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Названы главные преимущества иранских авто перед китайскими

Производители обеих стран обещают поставки в Россию бюджетных автомобилей.

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С июня иранский автоконцерн Saipa планирует начать в России продажи трех моделей: Saina, Quik и Shahin. Цены пока не названы, но эксперты предполагают, что они будут в диапазоне 1-1,7 млн рублей.

Машины хороши тем, что они простые. Это примерно как Жигули, которые лечатся «кувалдой», – отметил автоэксперт Александр Трой.

При покупке иранского автомобиля не должно быть сложностей с поставками автозапчастей, отметил еще один плюс этих машин эксперт, напомнив, что у них практически 100-процентная локализация.

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В то же время не стоит ждать чего-то сверхъестественного от иранских автомобилей – ни камер, ни дисплеев, ни круиз-контроля, ни парковочного автопилота там нет. Правда, для России обещали сделать подогрев сидений, уточнил эксперт.

Иранские автомобили будут конкурировать с продукцией АВТОВАЗа, ведь они, как и модели Lada, максимально простые и ремонтопригодные.

А вот с китайскими моделями машинам из Ирана вряд ли удастся конкурировать: первые «напичканы» электроникой, соответственно, и рассчитывать на низкий ценник вряд ли стоит, считает Трой.

Источник: Абзац

Фото: depositphotos.com

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