Названы главные преимущества иранских авто перед китайскими
С июня иранский автоконцерн Saipa планирует начать в России продажи трех моделей: Saina, Quik и Shahin. Цены пока не названы, но эксперты предполагают, что они будут в диапазоне 1-1,7 млн рублей.
Машины хороши тем, что они простые. Это примерно как Жигули, которые лечатся «кувалдой», – отметил автоэксперт Александр Трой.
При покупке иранского автомобиля не должно быть сложностей с поставками автозапчастей, отметил еще один плюс этих машин эксперт, напомнив, что у них практически 100-процентная локализация.
В то же время не стоит ждать чего-то сверхъестественного от иранских автомобилей – ни камер, ни дисплеев, ни круиз-контроля, ни парковочного автопилота там нет. Правда, для России обещали сделать подогрев сидений, уточнил эксперт.
Иранские автомобили будут конкурировать с продукцией АВТОВАЗа, ведь они, как и модели Lada, максимально простые и ремонтопригодные.
А вот с китайскими моделями машинам из Ирана вряд ли удастся конкурировать: первые «напичканы» электроникой, соответственно, и рассчитывать на низкий ценник вряд ли стоит, считает Трой.
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Источник: Абзац
Фото: depositphotos.com
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