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С 1 мая могут подорожать Lada Granta и Niva Travel

Цены поднимутся в пределах 14–40 тысяч рублей.

За РулемАВТОВАЗ импортозаместил дворники

О возможном подорожании сообщил паблик «Купи Ладу автосалон в Тольятти» ВКонтакте, опубликовав фото приказа АВТОВАЗа, направленного руководителям дилерских центров Lada.

В письме, адресованном дилерским центрам, говорится, что с 1 мая 2023 года будут изменены рекомендованные розничные цены на все поставленные дилерам и неоплаченные автомобили.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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В паблике приводят такие размеры «прибавок»:

  • Granta седан (классик, Классик + кондиционер) + 14 000 руб.
  • Granta седан (Комфорт) + 19 000 руб.
  • Granta седан (Клаб) + 29 000 руб.
  • Granta лифтбек (Классик, классик кондиционер) + 24 000 руб.
  • Granta лифтбек (Комфорт) + 29 000 руб.
  • Granta лифтбек (Клаб) + 39 000 руб.
  • Granta драйв актив (Классик 8 кл.) +18 000 руб.
  • Granta драйв актив (Комфорт 8 кл.) + 23 000 руб.
  • Granta драйв актив (Комфорт 16 кл.) + 28 000 руб.
  • Niva Тревел (Классик, комфорт) + 28 000 руб.
  • Niva Тревел (Комфорт ммс, люкс ммс) + 18 000 руб.

На АВТОВАЗе «За рулем» не подтвердили, но и не опровергли это сообщение: «Мы рассматриваем различные варианты, но какое-либо решение пока не принято. Возможность корректировки цен заложена в бизнес-план компании. Заметим, что по некоторым модификациям автомобилей АВТОВАЗ по-прежнему работает на грани рентабельности или даже в убыток».

Источник: «Купи Ладу автосалон в Тольятти»/ВКонтакте

Фото: depositphotos.com

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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