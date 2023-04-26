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Стало известно, когда Livan начнет продажи в России

Первая модель китайского бренда уже прошла сертификацию.

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Китайская компания Livan планирует уже в мае 2023 года начать в России продажи компактного кроссовера X3 Pro. Именно эта модель была первой сертифицирована в нашей стране.

X3 Pro – единственная на сегодня модель бренда с двигателем внутреннего сгорания. Ее размеры – 4005 x 1760 x 1575 мм с колесной базой 2480 мм. Оснащается 1,5-литровым мотором Geely JLC-4G15C мощностью 113 л.с. Можно выбрать авто на МКП или вариаторе, а вот привод – только передний.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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В Китае Livan X3 Pro продаются по цене от 49,9 тыс. до 67,9 тыс. юаней (590-800 тыс. рублей) в зависимости от комплектации. Сколько они будут стоить для российского покупателя, пока не известно.

Останавливаться только на одной модели для продажи в России компания не намерена и уже анонсировала выход на российский рынок еще двух моделей, не назвав их.

Еще один кроссовер и седан на данный момент находятся на стадии сертификации, а их продажи в России начнутся во второй половине года», – сообщил генеральный директор Livan International Дэн Сяодань.

Источник: Китайские автомобили

Фото: autohome.com.cn

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