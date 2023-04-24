Под марками Omoda и Jaecoo на рынке появятся еще семь автомобилей

Концепцию развития марок представили на международном автосалоне в Шанхае.

Omoda и Jaecoo рассчитывают к 2020 году занять 10% на мировом рынке. Как было заявлено на презентации в рамках Шанхайского мотор-шоу, это позволит им стать ведущими производителями интеллектуальных транспортных средств в мире. Подобных показателей марки намерены достичь благодаря персонализации и изысканному стилю, а также внедрению единой глобальной экосистемы.

Компания также анонсировала выпуск под брендами Omoda и Jaecoo семи новых моделей. Некоторые из них дебютировали в Шанхае, в частности, первый электрокроссовер Omoda C5 EV и городской кроссовер Jaecoo 7.

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«Марки Omoda и Jaecoo успешно реализуют стратегию по планомерному и полномасштабному переходу к интеллектуальным продуктам с новыми энергетическими технологиями. С активным развитием персонализированных и высокотехнологичных моделей, автомобили Omoda и Jaecoo в полной мере удовлетворяют индивидуальные потребности клиентов, уделяющих внимание модным трендам и инновациям, ценящих независимость и желающих внести свой вклад в развитие общества», — говорится в сообщении пресс-службы Omoda.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Omoda