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Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
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Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Шанхайский автосалон 2023

Свежее
6 новых кроссоверов, за которыми (точно!) выстроятся очереди
6 новых кроссоверов, за которыми (точно!) выстроятся очереди
Совсем недавно они были новинками на автосалоне в Шанхае. И уже скоро появятся у российских дилеров.
Количество просмотров 70217
Европа проигрывает Китаю: подведены итоги автосалона в Шанхае
Европа проигрывает Китаю: подведены итоги автосалона в Шанхае
Около миллиона человек пришли посмотреть на автошоу за те 10 дней, что проводилась выставка Auto Shanghai.
Количество просмотров 275
На чем мы поедем завтра? Вот что придумали китайцы
На чем мы поедем завтра? Вот что придумали китайцы
Китайские автопроизводители незаметно стали законодателями автомобильных трендов. Это очень ярко продемонстрировал только что завершившийся в Шанхае международный автосалон.
Количество просмотров 13899
Под марками Omoda и Jaecoo на рынке появятся еще семь автомобилей
Под марками Omoda и Jaecoo на рынке появятся еще семь автомобилей
Концепцию развития марок представили на международном автосалоне в Шанхае.
Количество просмотров 912
Китайцы стали отказываться от европейских машин
Китайцы стали отказываться от европейских машин
Раньше «европейцы» считались символом успеха и процветания, но теперь китайские автомобилисты не видят в них смысла.
Количество просмотров 7947
Наш размерчик? Audi показала огромный Urbansphere
Наш размерчик? Audi показала огромный Urbansphere
Велики шансы, что эту машину запустят в Китае. С учетом последних трендов, это может означать и появление в России.
Количество просмотров 723
Вот что такое роскошный автомобиль будущего
Вот что такое роскошный автомобиль будущего
Бренд VOYAH представил концепт премиум-седана без руля и педалей.
Количество просмотров 277
Вместо Mercedes: представлен роскошный кроссовер для России
Новый седан Volkswagen скоро приедет в РФ - вот что о нем известно
Новый седан Volkswagen скоро приедет в РФ - вот что о нем известно
Компания представила в Шанхае ID.7 Vizzion - концепт, но почти готовый к серийному производству.
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Мороженое раздора: как лакомство обвалило рыночную стоимость BMW на 2,1 млрд евро
Мороженое раздора: как лакомство обвалило рыночную стоимость BMW на 2,1 млрд евро
Инцидент, произошедший на стенде MINI на Шанхайском мотор-шоу, стал одним из самых обсуждаемых.
Количество просмотров 1069
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