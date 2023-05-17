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17
мая
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
17
мая
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
17
мая
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...
Шанхайский автосалон 2023
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6 новых кроссоверов, за которыми (точно!) выстроятся очереди
Совсем недавно они были новинками на автосалоне в Шанхае. И уже скоро появятся у российских дилеров.
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Европа проигрывает Китаю: подведены итоги автосалона в Шанхае
Около миллиона человек пришли посмотреть на автошоу за те 10 дней, что проводилась выставка Auto Shanghai.
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На чем мы поедем завтра? Вот что придумали китайцы
Китайские автопроизводители незаметно стали законодателями автомобильных трендов. Это очень ярко продемонстрировал только что завершившийся в Шанхае международный автосалон.
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Под марками Omoda и Jaecoo на рынке появятся еще семь автомобилей
Концепцию развития марок представили на международном автосалоне в Шанхае.
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Китайцы стали отказываться от европейских машин
Раньше «европейцы» считались символом успеха и процветания, но теперь китайские автомобилисты не видят в них смысла.
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Наш размерчик? Audi показала огромный Urbansphere
Велики шансы, что эту машину запустят в Китае. С учетом последних трендов, это может означать и появление в России.
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Вот что такое роскошный автомобиль будущего
Бренд VOYAH представил концепт премиум-седана без руля и педалей.
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Вместо Mercedes: представлен роскошный кроссовер для России
Автомобиль уже сертифицирован.
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Новый седан Volkswagen скоро приедет в РФ - вот что о нем известно
Компания представила в Шанхае ID.7 Vizzion - концепт, но почти готовый к серийному производству.
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Мороженое раздора: как лакомство обвалило рыночную стоимость BMW на 2,1 млрд евро
Инцидент, произошедший на стенде MINI на Шанхайском мотор-шоу, стал одним из самых обсуждаемых.
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