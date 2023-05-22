Вместо Rio и Polo: 5 доступных моделей, которые перевернут рынок

С уходом из России многих европейских, корейских и японских марок обеднел ассортимент недорогих легковушек. Но в ближайшее время эту нишу могут заполнить китайские новинки. И это отличный вариант для тех, кому кроссовер не по карману.

BYD 05

Компания BYD сейчас с головой окунулась в производство разномастных электрокаров. Однако есть в модельном ряду и традиционные седаны. Несмотря на то, что модель 05 по габаритам сопоставима с Пассатом, стоимость в Китае довольно привлекательна – от 122 тысяч юаней (чуть меньше 1,5 млн рублей).

В интерьере на бюджетность нет даже намека: замысловатый дизайн, добротная отделка, щедрое оснащение. BYD подкупает не по-китайски огромными диапазонами регулировок руля и передних сидений. Сзади просторно, но, как водится у китайцев, обогрева сидений не предусмотрено (как и спереди).

Технически этот седан зауряден. Так, атмосферник 1.5 развивает всего 110 л.с. Данных о динамике традиционно не приводится. Но и так понятно, что для автомобиля такого класса напрашивается мотор посерьезней.

Ходят слухи о возвращении марки BYD в Россию. И новая модель 05, без сомнений, будет одним из первых кандидатов на поставки.

BYD 05

JAC Yttrium 3

Компания JAC известна в России как производитель консервативных автомобилей. Однако на автосалоне в Шанхае она показала интересную городскую модель Yttrium 3. Это компактный (длина 4025 мм) хэтчбек с выдержанным в ретростиле дизайном.

Однако техника тут вовсе не «ретро». Версии с ДВС не предусмотрено – над ведущей передней осью установлен электромотор отдачей 136 л.с. Под полом лежит литий-железо-фосфатная тяговая батарея. Предлагается аж три варианта емкости, обеспечивающие при полном заряде автономность 305, 405 либо 505 км.

Производство в Китае стартует с недели на неделю. Поскольку JAC является партнером Москвича, не исключено появление Yttrium 3 и в России. И как знать – может, он станет очередной моделью, которую будут собирать в Москве?

JAC Yttrium 3

MG5

На выставке в Шанхае я встретил делегацию российских дилеров, которые живо обсуждали перспективы MG на нашем рынке. Похоже, что вскоре ее машины доберутся и до России.

Перспективным вариантом выглядит седан 5-й серии. Габариты у него поскромнее, чем у баварской «пятерки», – ближе к Kia Cerato. Мускулистые боковины, прихотливо оформленная задняя стойка, имитация диффузора под бампером – молодой аудитории такой автомобиль должен «зайти».

Дизайн салона не такой затейливый. Основное нарекание – неожиданно высокая по легковым меркам посадка. Второй ряд тесноват – макушкой касаешься крыши.

Для MG5 предусмотрено два варианта 1,5-литрового двигателя: 120-сильный атмосферник либо 173-сильный турбомотор. В первом случае устанавливается вариатор, во втором – семиступенчатый «робот» с двумя мокрыми сцеплениями.

MG5

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