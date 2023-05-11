Конвейер заработал! 5 занятных фактов о сборке Москвичей

Не прошло и полугода с момента перезапуска автомобильного завода «Москвич» в Текстильщиках. И вот переход на следующий уровень – начало конвейерной сборки.

Как было

Кроссовер Москвич 3 полностью собирался в Китае. Затем подразбирался и в виде машинокомплекта приходил в Россию.

На постовой линии (фактически на обычных подъемниках) рабочие устанавливали снятые агрегаты обратно.

Поскольку автомобиль уже был готов ранее, оставалось лишь подключить аккумулятор – и Москвич 3 оживал. Это была сборка DKD – disassembled knocked-down.

Теперь всё иначе.

1. Собирают по деталям

Отдельно приходят подсобранные кузова с салоном и стеклами. Шасси собирается на особой линии – из силовых агрегатов, подвески, выхлопной системы, топливного бака, никогда ранее не бывших «в составе» автомобиля.

Автоматические тележки привозят на линию комплектующие, включая собранный силовой агрегат на подрамнике с рулевым механизмом, рычагами подвески и тормозами. Систему выпуска собирают из отдельных компонентов.

Теперь у Москвича 3 есть «свадьба» – технологическая операция соединения полностью собранных кузова и шасси.

2. Используют платформы Renault

Затем на конвейере кузов «женят» с шасси – на одном посту и за одну операцию. Шасси собирается на платформах, использовавшихся при производстве автомобилей Renault – их геометрию можно менять. Все современные автозаводы имеют в значительной степени гибкое оборудование. Москвич – не исключение.

Шасси собирается на платформах, использовавшихся на заводе еще при производстве автомобилей Renault.

3. Прописывают в Москве

Если раньше машина «оживала» в Китае, то теперь заливка «софта» (через Bluetooth-планшет!) и инициализация ключей происходит в Москве, в конце конвейера. Потом – первый запуск и первые метры своим ходом.

То есть Москвич 3 как автомобиль рождается в Текстильщиках. И это уже сборка SKD-1 (semi knocked-down).

4. Развивают производство

Одну машину собирают около семи минут, то есть примерно девять машин в час. Модернизация конвейера под Москвичи продолжается – есть план выйти на 30 машин в час. Это фактически темп Renault.

Оборудование завода позволяет собирать до девяти моделей на двух платформах! В конце года должны освоить сварку и окраску кузовов.

Огромный сварочный цех с роботизированным оборудованием работоспособен. Программное обеспечение к нему есть.

Роботизированный цех сварки сейчас перепрограммируют под Москвичи – собственное изготовление кузовов должно стартовать в конце года.

5. Испытывают под землей

Уже по полной используется испытательный трек, оставшийся от Renault и расположенный в огромном подвальном помещении завода. Большой плюс такого решения в том, что оценка качества не зависит от погоды. Все собранные Москвичи проверяются в стабильных условиях.