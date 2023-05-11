Конвейер заработал! 5 занятных фактов о сборке Москвичей
Как было
Кроссовер Москвич 3 полностью собирался в Китае. Затем подразбирался и в виде машинокомплекта приходил в Россию.
На постовой линии (фактически на обычных подъемниках) рабочие устанавливали снятые агрегаты обратно.
Поскольку автомобиль уже был готов ранее, оставалось лишь подключить аккумулятор – и Москвич 3 оживал. Это была сборка DKD – disassembled knocked-down.
Теперь всё иначе.
1. Собирают по деталям
Отдельно приходят подсобранные кузова с салоном и стеклами. Шасси собирается на особой линии – из силовых агрегатов, подвески, выхлопной системы, топливного бака, никогда ранее не бывших «в составе» автомобиля.
Автоматические тележки привозят на линию комплектующие, включая собранный силовой агрегат на подрамнике с рулевым механизмом, рычагами подвески и тормозами. Систему выпуска собирают из отдельных компонентов.
2. Используют платформы Renault
Затем на конвейере кузов «женят» с шасси – на одном посту и за одну операцию. Шасси собирается на платформах, использовавшихся при производстве автомобилей Renault – их геометрию можно менять. Все современные автозаводы имеют в значительной степени гибкое оборудование. Москвич – не исключение.
3. Прописывают в Москве
Если раньше машина «оживала» в Китае, то теперь заливка «софта» (через Bluetooth-планшет!) и инициализация ключей происходит в Москве, в конце конвейера. Потом – первый запуск и первые метры своим ходом.
То есть Москвич 3 как автомобиль рождается в Текстильщиках. И это уже сборка SKD-1 (semi knocked-down).
4. Развивают производство
Одну машину собирают около семи минут, то есть примерно девять машин в час. Модернизация конвейера под Москвичи продолжается – есть план выйти на 30 машин в час. Это фактически темп Renault.
Оборудование завода позволяет собирать до девяти моделей на двух платформах! В конце года должны освоить сварку и окраску кузовов.
Огромный сварочный цех с роботизированным оборудованием работоспособен. Программное обеспечение к нему есть.
5. Испытывают под землей
Уже по полной используется испытательный трек, оставшийся от Renault и расположенный в огромном подвальном помещении завода. Большой плюс такого решения в том, что оценка качества не зависит от погоды. Все собранные Москвичи проверяются в стабильных условиях.
- 4 крутых фишки Москвича 3: блиц-тест первого серийного кроссовера.
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