6 новых кроссоверов, за которыми (точно!) выстроятся очереди

Совсем недавно они были новинками на автосалоне в Шанхае. И уже скоро появятся у российских дилеров.

Chery Tiggo 9

Помните Тигго десятилетней давности? Это были стилизованные под Toyota RAV4 переднеприводные кроссоверы со скромным интерьером и сомнительными ходовыми качествами.

Теперь под этим именем Chery выпускает современные модели самостоятельной разработки. Не только маленькие и доступные, но и вполне себе респектабельные – глядя на Tiggo 9, в этом ничуть не сомневаешься.

Дизайн выдержан в новом для марки ключе: прилизанный кузов (такое ощущение дают выдвижные ручки), ниспадающая линия крыши, высокая линия остекления. По габаритам «девятка» (длина 4820 мм) ближе не к RAV4, а Хайландеру.

Однако в салоне только два ряда сидений. Внешне напоминает модели Mercedes-Benz. Качество отделки и оснащение тоже на высоте: это один из самых породистых интерьеров среди «китайцев».

В Chery сделали ставку на плагин-гибридную силовую установку, состоящую из ДВС и электромотора. Совокупная мощность не приводится, зато указан впечатляющий запас хода – 1400 км.

В России Tiggo 9 появится не раньше, чем через полгода.

Chery Tiggo 9

Jaecoo 7

Компания Chery активно расширяется. Совсем недавно был представлен суббренд Omoda. И вот уже и у Омоды возник новый модельный ряд – Jaecoo.

В Шанхае он представил две модели. Наибольший интерес у публики вызвал компактный кроссовер с индексом «7».

В ходе презентации китайцы не стали раскрывать все карты. Похоже, за основу взят кроссовер Chery Tiggo 7. Габариты у них совпадают почти один в один, да и нет смысла разрабатывать новую платформу.

Jaecoo позиционирует свои машины как более внедорожные, нежели Omoda. Это подчеркивается эффектным дизайном с «зубастой» радиаторной решеткой и угловатыми панелями кузова.

По неофициальным данным, машина получила 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л.с. У других моделей концерна с этим двигателем априори совмещается полноприводная трансмиссия. Будет она и у «семерки». Дебют марки в России ожидается во втором полугодии.

Jaecoo 7

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