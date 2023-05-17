Новая версия знакомого кроссовера: полный привод! Шустрый мотор!

Omoda C5 обзавелся не только режимом 4×4 и новым двигателем 1.6, но и независимой задней подвеской.

Что нового?

Внешне машина в новой комплектации отличается от обычного Omoda C5 только шильдиком на пятой двери. А вот техника иная практически вся.

Муфта подключает задние колеса с небольшой задержкой, что для китайских кроссоверов типично. Передние колеса успевают буксануть, и лишь после этого машина стремительно набирает ход. В поворотах ведет себя правильно: до последнего цепляется за траекторию, а при переборе со скоростью уплывает наружу всеми колесами, без выраженного сноса или заноса.

Omoda C5 AWD. Цена в России от 2 879 900 ₽

Как едет?

О внедорожных возможностях рассуждать неудобно: полевой замер показал, что под штатной защитой не набирается и 160 мм.

Но если нужда припрет, то в какой-то мере можно надеяться на помощь новых ездовых режимов «снег» и «грязь».

Есть отдельный режим 4×4 – но в нем муфта принудительно не блокируется, электроника постоянно играет моментом по своему усмотрению. В общем, слабенькие помощники.

В более дорогой комплектации черный салон меняется на коричневый. Сиденья обеих версий – с обогревом и вентиляцией.

Отлогая площадка под два смартфона – шикарное решение. А вот черный глянец, которым «залита» вся консоль, быстро примет непотребный вид.

Полноприводная Omoda чуть шустрее переднеприводной, поскольку вместо турбомотора 1.5 (147 л. с., 210 Н·м) у нее турбодвигатель 1.6 (150 л. с., 275 Н·м). Максималка у двух версий одинаковая, а вот до 100 км/ч Omoda AWD разгоняется на 1,3 с быстрее.

В городе и на разрешенных загородных скоростях динамики достаточно. Не удивлюсь, если по факту двигатель мощнее, ведь в своей полносильной версии на Exeed TXL он выдает 186 сил.

Вместо вариатора – преселективный робот. Принципиально он ничем не лучше. И экономичности не добавляет: после нескольких часов езды по трассе на 110 км/ч маршрутный компьютер высветил 8,8 л/100 км.

А еще Omoda AWD получила заднюю многорычажную подвеску вместо полузависимой. Стало комфортнее.

Цены

Omoda C5 AWD в начальной комплектации стоит 2,88 млн рублей – на 180 тысяч дороже, чем переднеприводный «топ». Доплачивать еще 170 тысяч, чтобы получить полноприводный «топ», не вижу смысла.

А вот ввести версию подешевле ­стоило бы. Например, убрав странно работающие системы активной безо­пасности. У моноприводной Омоды такой вариант есть, и он экономит 110 тысяч рублей.

Omoda C5 AWD едет шустро и шумно. Похоже, колесным аркам не помешает дополнительная шумоизоляция.

Полезные приобретения Цена 3 млн рублей

Omoda C5 AWD

Длина / ширина / высота / база 4400 / 1830 / 1588 / 2630 мм

4400 / 1830 / 1588 / 2630 мм Объем багажника 378 л

378 л Снаряженная / полная масса 1610 / 1960 кг

1610 / 1960 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–3800 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1598 см³; 110 кВт / 150 л. с. при 5500 об/мин; 275 Н·м при 2000–3800 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 8,6 с

8,6 с Максимальная скорость 195 км/ч

195 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92, АИ‑95 / 52 л

АИ‑92, АИ‑95 / 52 л Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл 9,4 / 6,3 / 7,4 л / 100 км

9,4 / 6,3 / 7,4 л / 100 км Трансмиссия полный привод; Р7

Делаем ТО китайского кроссовера: на чем можно сэкономить?

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Фото: Omoda