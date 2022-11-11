В России появилась новая марка - тестируем ее первый кроссовер

Omoda входит в семью Chery, а модель Omoda C5 длиной 4,4 метра - близкий родственник Tiggo 4 и Tiggo 7.

Ставка — на электронику

Материалы по теме Классный немецкий кроссовер! Но аккуратно с моторами и коробками

Кроссовером Omoda C5 должны заинтересоваться те, кто в первую очередь обращает внимание на всё модное и современное. Речь не только о дизайне (хотя и выглядит автомобиль привлекательно).

В салоне — пара 10-дюймовых экранов, голосовое управление, отличные места для смартфонов. В топ-версии есть весь современный набор водительских ассистентов, включая активный круиз-контроль с ведением по полосе. Не всё пока работает четко, но оснащение впечатляет.

Едет — как Tiggo

Материалы по теме Тест нового кроссовера. Опять «китаец»? Не совсем

Турбомотор 1.5 на 147 «лошадей» с вариатором везут бодро: 10 секунд до «сотни» автомобиль честно выдает. С управлением тягой — никаких проблем. Вариатор выдерживает даже заезд на бордюр задним ходом. Хотя с передним приводом и реальным клиренсом 155 мм вне дорог ловить нечего.

Но всё это уже было у Tiggo 4 Pro. Настройки фактически те же. Например, также не очень логично реактивное действие на руле, хочется подвеску чуть помягче. Зато в салоне тише: работают звукоизолирующие передние стекла.

Светодиодные фары светят неплохо. Есть и противотуманки с подсветкой поворотов.

Отделан простовато

На дверных картах мягкие только подлокотники, виднеется металл дверных рамок и сварка на них, черная лакированная планка на передней панели бликует, как зеркало… Tiggo 4 Pro отделан лучше!

Но на подогревах не экономили. Есть даже вентиляция передних сидений — пусть и слабенькая, действующая только на подушку.

Водителя чуть теснят высокий тоннель и близко придвинутая подножка левой ноги.

Места немного

Материалы по теме Тест самого доступного (ну, почти) кроссовера для семьи

У Tiggo 4 Pro тоже мало места на втором ряду и багажник небольшой (правда, Omoda отличается электроприводом пятой двери).

А теснота на передних сиденьях — что-то новенькое. Ради эффектной внешности крышу занизили, и высокие седоки ее подпирают головами. Особенно правый, у которого нет регулировки кресла по высоте.

И это еще один повод отказаться от топовой комплектации, в которой установлен люк, скрадывающий пару драгоценных сантиметров сверху.

Под небольшим отсеком объемом 378 л — полноразмерная запаска. В кои-то веки на «китайце» пятая дверь поднимается достаточно высоко.

Надо брать?

Omoda C5 на две-три сотни тысяч рублей дороже Tiggo 4. А что вы хотели — мода!

Цены стартуют с 2,4 млн рублей. Но предлагают весьма привлекательные скидки: например, на трейд-ин более 300 тысяч рублей.

На фоне дефицита брать будут. Уже принято почти 450 заказов, а число дилеров к концу года достигнет сотни.

А это значит: добро пожаловать, Omoda!

Постоянно загрязняется камера заднего вида, создавая неудобства при парковке? Установите защиту камеры заднего вида. Ассортимент постоянно обновляется.

«За рулем» можно читать и в Viber .