В России появилась новая марка - тестируем ее первый кроссовер

Ставка — на электронику
В салоне — пара 10-дюймовых экранов, голосовое управление, отличные места для смартфонов. В топ-версии есть весь современный набор водительских ассистентов, включая активный круиз-контроль с ведением по полосе. Не всё пока работает четко, но оснащение впечатляет.
Едет — как Tiggo
Турбомотор 1.5 на 147 «лошадей» с вариатором везут бодро: 10 секунд до «сотни» автомобиль честно выдает. С управлением тягой — никаких проблем. Вариатор выдерживает даже заезд на бордюр задним ходом. Хотя с передним приводом и реальным клиренсом 155 мм вне дорог ловить нечего.
Но всё это уже было у Tiggo 4 Pro. Настройки фактически те же. Например, также не очень логично реактивное действие на руле, хочется подвеску чуть помягче. Зато в салоне тише: работают звукоизолирующие передние стекла.
Отделан простовато
На дверных картах мягкие только подлокотники, виднеется металл дверных рамок и сварка на них, черная лакированная планка на передней панели бликует, как зеркало… Tiggo 4 Pro отделан лучше!
Но на подогревах не экономили. Есть даже вентиляция передних сидений — пусть и слабенькая, действующая только на подушку.
Места немного
У Tiggo 4 Pro тоже мало места на втором ряду и багажник небольшой (правда, Omoda отличается электроприводом пятой двери).
А теснота на передних сиденьях — что-то новенькое. Ради эффектной внешности крышу занизили, и высокие седоки ее подпирают головами. Особенно правый, у которого нет регулировки кресла по высоте.
И это еще один повод отказаться от топовой комплектации, в которой установлен люк, скрадывающий пару драгоценных сантиметров сверху.
Надо брать?
Omoda C5 на две-три сотни тысяч рублей дороже Tiggo 4. А что вы хотели — мода!
Цены стартуют с 2,4 млн рублей. Но предлагают весьма привлекательные скидки: например, на трейд-ин более 300 тысяч рублей.
На фоне дефицита брать будут. Уже принято почти 450 заказов, а число дилеров к концу года достигнет сотни.
А это значит: добро пожаловать, Omoda!
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