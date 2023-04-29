На чем мы поедем завтра? Вот что придумали китайцы

Китайские автопроизводители незаметно стали законодателями автомобильных трендов. Это очень ярко продемонстрировал только что завершившийся в Шанхае международный автосалон.

Последние мировые автосалоны прошли в 2019 году, после чего на несколько лет случился перерыв из-за пандемии и последующего кризиса.

Европейские мотор-шоу уже вряд ли возродятся, американские выставки возобновились, но из-за санкций они нам не так интересны. А вот Китай, наоборот, на первом месте: и по продажам, и по важности.

Четыре года назад я побывал на выставках в Шанхае и в Гуанчжоу. Освежил воспоминания и подметил тренды нынешнего автосалона, которых в 2019-м еще не было.

Больше моделей и марок

Китайцы и прежде увлекались делением на суббренды. Где прочие мировые автопроизводители выпускали одну модель в нескольких модификациях, тут придумывали под нее отдельную марку.

Далеко не все запуски были успешны. Концерн Chery за прошлые годы открыл и закрыл не одно новое направление. Например, бренд Qoros, с которым собирались покорять Европу.

В России продукцию Chery продают под названиями Exeed, Omoda, Kaiyi (бывший Cowin). Скоро у нас запустится Jetour. А в Шанхае представили Jaecoo (тоже повезут к нам) и iCar.

Похожая история с концерном Great Wall. Под этим названием в России продаются пикапы, в о время как кроссоверы и рамный H9 носят марку Haval. Исключительно под серьезные внедорожники запущен Tank.

Плюс бренды Wey и Ora, которые тоже имеют шансы на официальное пребывание на нашем рынке. Кроссоверы Wey уже мелькают на «шпионских» снимках с российскими номерами.

Но в реальности принципиально отличающихся машин немного. Платформ – еще меньше. Фактически это одинаковая техника под разными кузовами.

Впрочем, для нынешнего российского рынка с небогатым ассортиментом такое разнообразие очень кстати.

Кроссоверы Jaecoo 7 и 9 скоро должны появиться в России. Они близкие родичи моделей Chery, причем «девятка» почти полностью копирует Tiggo 9 и, судя по всему, поступит в продажу первой.

Экстрим, природа и палатки

А вот тренд совсем новый: китайцам все больше нравятся внедорожники (или как минимум серьезные кроссоверы) и соответствующий образ жизни.

Вспомните хотя бы Haval Dargo X – кроссовер с брутальным дизайном и блокировками межколесных дифференциалов на двух (!) осях.

Бренд Tank запустили исключительно под рамные машины. В его линейке уже анонсировано как минимум пять моделей.

С этими машинами знакомы и в России. А вот свежие тренды из Шанхая.

Пикап Poer — теперь не одна модель, а тоже суббренд. В модельной линейке: сурово-спортивный вариант со шноркелем, лифтованной подвеской и короткой кабиной, обычный и подзаряжаемый гибриды, классический пятиместный пикап в разных вариантах отделки и даже растянутый трехосник 6х6.

А на одном из них стояла аж двухэтажная раскладная палатка. Кстати, композиции с барбекю, палаткой и походной мебелью встречались на многих стендах. Даже по соседству с переднеприводными кроссоверами.

Монстр-траки по-китайски: Jetour T-3, Yangwang U8 и Mengshi M-Terrain.

Но самое интересное – это концептуальные и серийные монстры-внедорожники. Dongfeng Mengshi M-Terrain и Yangwang U8 – оба длиной больше 5 м и у каждого по четыре электромотора суммарной мощностью 1100 л.с. А у Jetour T-3 — пять моторов (один из них ДВС 2.0 турбо) на 1300 л.с.

Первые два точно станут серийными, третий – с большой вероятностью. Тем более, что Jetour уже показал несколько моделей Т-серии с дизайном по мотивам последнего Land Rover Defender. Младший относится к компактному С-классу и должен получиться сравнительно доступным.

Дизайн снаружи и внутри

Китайские компании активно переманивают именитых дизайнеров и инженеров. Преимущественно европейских. И вот результат – новые китайские модели выглядят привлекательнее, чем автомобиля от ведущих мировых производителей.

Первые цветные дисплеи смотрелись на машинах из Поднебесной смешно, ведь через них управляли только аудиосистемой. А сейчас цифровая комбинация приборов и третий дисплей перед правым пассажиром спустились от премиальных до массовых моделей только благодаря китайцам. Вот это прогресс!

Ниша для мелочей за «плоской» центральной консолью впервые появилась на Volvo. Ныне же двухъярусные консоли между передними сиденьями встречаются повсеместно. И популяризовали их машины из Китая.

Выдвижными дверными ручками первым удивил Range Rover Velar – а теперь они чуть ли не на большей части новинок.

Двухэтажной оптикой начали увлекаться Jeep Cherokee и Citroen – а подхватили и распространили китайцы. То же самое со «сплошными» задними фонарями, отлогими центральными консолями (прежде были только на Porsche) и минималистичными сенсорными интерьерами (пионером стала Tesla).

Гибриды будут жить

А вот технологических прорывов за последние четыре года не случилось. Электромобили появляются во всех классах, становятся всё доступнее и «дальнобойнее». Батареи прогрессируют, но революционных улучшений пока нет.

Любопытно, что пока остались гибриды. Среди «китайцев» немало моделей с последовательной схемой. То есть ДВС не связан непосредственно с колесами, а служит только для зарядки аккумулятора. Такая конструкция имеет преимущества перед электромобилями.

Последовательные гибриды добрались и до нас. Voyah Free (на фото рестайлинговая версия, показанная в Шанхае) продается и как чистый электромобиль, и в версии с турбомотором 1.5, который служит для зарядки батареи. Гибрид – дешевле и «дальнобойнее».

Улучшению экологии способствует работа бензинового мотора в оптимальном режиме, на ровных оборотах с минимальными вредными выбросами.

Снизить цену автомобиля позволяет установка сравнительно небольшой батареи. Ей не нужна чрезмерная емкость, раз энергия пополняется по требованию.

И запас хода оказывается выше, чем у чистых электромобилей.