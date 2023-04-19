Недорогой компактный кроссовер – новая модель российской сборки

На конвейере калининградского завода «Автотор» появился автомобиль Kaiyi X3. По сути это перелицованный Chery Tiggo 4 Pro, который везут к нам из Китая. Отличия между машинами несущественные, но заметные.

На первый взгляд

В прошлом веке из базового ВАЗ-2101 сделали несколько моделей Жигулей. Внешне они отличались, но конструктивно были схожи.

Китайцы поступили так же, только уже с современными кроссоверами: готовую техническую начинку упаковали в новый кузов.

Так Chery Tiggo 4 Pro дал жизнь новой модели. Точнее, даже двум: Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro.

Kaiyi X3 выглядит попроще: спокойная внешность, галогеновые фары, вместо радара активного круиз-контроля установлена заглушка.

У кузова Kaiyi X3 Pro больше дизайнерских изысков, и оборудован он богаче: фары со светодиодами, на решетке радиатора дополнительная камера. А потому и смотрится автомобиль дороже и привлекательнее.

Заглянем внутрь

У этих трех моделей разные передние панели. Богаче всех выглядит, конечно, Tiggo 4 Pro. У него красочнее дисплеи, качественнее проработана мультимедиа, двухзонный климат-контроль, который управляется через сенсорную панель.

В Kaiyi X3 кондиционер без автоматического режима и с обычными кнопками. У модели Pro блок управления "климатом" оформлен интереснее, чем у обычного X3. Покруче у "прошки" и цифровая панель приборов, и мультимедийная система.

Салон Х3 Pro выглядит наряднее еще и за счет цветной вставки из экокожи.

Продвинутую версию Pro распознать несложно - цветные вставки делают интерьер ярче и уютнее.

Моторы и коробки

Начинка у Chery и Kaiyi одинаковая. Четырехцилиндровый двигатель 1.5 в атмосферном и наддувном вариантах, механика и вариатор, только передний привод.

Но если у Tiggo агрегаты разведены по комплектациям, то в линейке Kaiyi решили создать две отдельные модели.

Х3 попроще и будет выпускаться со 116-сильным безнаддувным мотором и механической коробкой передач. Появится ли версия c этим двигателем и вариатором - пока неизвестно. У недорогих комплектаций Chery такой силовой агрегат есть.

На Х3 Pro (как на дорогие версии Tiggo) устанавливают турбомотор мощностью 147 л.с. и CVT.

Точная раскладка по уровням оснащения пока неизвестна.

Сзади бросаются в глаза фонари от Tiggo 4 Pro. У версии Х3 Pro перемычка между ними светится. Но датчиков парктроника только три, хотя на просто Х3 ставят привычных четыре.

Сколько стоят?

Модели Kaiyi будут скромнее оборудованы, чтобы развести их по ценам с Chery. Плюс неизвестный бренд, плюс локальная сборка. Так 100-200 тысяч рублей с ценника Tiggo удастся скинуть.

Заметная «скидка»! Однако Tiggo 4 Pro стоит от 2,1 до 2,55 млн рублей (на днях подорожал на 50 тысяч). Так что совсем бюджетными кроссоверы Kaiyi Х3 все же не будут.

Но хорошо, что ассортимент расширяется за счет недорогих (относительно нынешнего уровня цен) моделей. К тому же – российской сборки.