Кроссоверы за 1,5 миллиона с вечными (ну, почти!) автоматами – 4 модели

Из автоматических коробок наиболее надежны и выносливы гидромеханические. Но и среди них есть агрегаты получше и похуже. И при выборе подержанного автомобиля об этом неплохо бы знать.

Hyundai Creta

За полтора миллиона можно найти трехлетнюю Крету с 6-ступенчатым автоматом A6MF. Эта же коробка встречается на других корейских кроссоверах – Hyundai ix35 или Kia Sportage (3-е и 4-е поколения).

Агрегат надежен, но при аккуратном обращении и своевременном обслуживании. Ведь автомат, особенно его гидроблок, очень чувствителен к чистоте масла.

Масло необходимо обновлять каждые 50 тысяч км. Для замены потребуется 7,3 л трансмиссионной жидкости Hyundai ATF SP-IV. А каждые 100 тысяч км обязательно меняйте фильтр. При соблюдении регламента коробка легко выхаживает 280-300 тысяч км.

Претензии к этому автомату связаны скорее с его настройками, нежели с надежностью. Например, переключается (особенно вниз) коробка не так расторопно, как «шестиступки» на многих других моделях (тест с участием Hyundai Creta тут).

Если говорить о внешнем виде, у Креты не очень толстое лакокрасочное покрытие. Сколы и потертости – обычное дело. АКП управляется классическим селектором. Вручную скорости переключаются качанием рычага вперед-назад.

Ford Kuga

Kuga второго поколения за оговоренную сумму будет чуть старше — чаще всего это кроссовер 2015-2016 года. С любым двигателем работает гидромеханический автомат 6F35, у которого нет (почти нет!) слабых мест.

Во многом это связано с хорошим запасом прочности — автомат рассчитан на работу с двигателями до трех литров с максимальным крутящим моментом 380 Н.м.

Как и в случае с корейским автоматом, коробка Ford не терпит грязного масла. Для продления ресурса необходимо каждые 60 тысяч км проводить хотя бы частичную замену. Для этого потребуется около 4,5 л, а для полной смены — 8,5 л трансмиссионки Mercon LV ATF.

Сложности возникают при замене фильтра — для этого придется частично разобрать коробку. Если соблюдать регламент, то автомат Форда способен преодолеть 300-350 тысяч км.

У Куги качественное лакокрасочное покрытие. Товарный вид сохраняется довольно долго. Передачи в ручном режиме переключаются кнопками на селекторе. Решение нестандартное, требует привыкания, а потому не всем нравится.

Продолжение — на следующей странице.