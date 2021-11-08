Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверов — журнал За рулем

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Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверов

Соперники Hyundai Creta - новые компактные паркетники Chevrolet Trailblazer и Haval Jolion. Один дороже Креты, другой дешевле. А какой из трех лучший, выяснили эксперты «За рулем».

Пять лет назад Creta взорвала наш рынок. Спрос оказался таким, что пришлось сократить выпуск Соляриса, дабы освободить мощности завода. А соразмерные Крете кроссоверы с тех пор плодятся как кролики.

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Новая Hyundai Creta: все изменения (бонус — видеотест)

Новая Creta тоже взбудоражила — дизайном, который придумали в китайской студии Hyundai. Пока все спорили о внешности машины, цена подобралась к двум миллионам. И это официальный прайс, к которому дилеры накидывают несколько сотен тысяч рублей. Два миллиона за тестовую Крету с двумя литрами (150 л.с.), автоматом и полным приводом с помощью дилеров легко превратятся в два с половиной, нивелируя разницу с изначально более дорогим Трейлблейзером. У него 150‑сильный турбомотор 1.3 (других нет), автомат и полный привод — за 2,6 миллиона рублей.

Тульский Jolion с полуторалитровым двигателем (те же 150 л.с.), роботом и полным приводом обойдется в 1,8 миллиона. Даже с учетом дилерской жадности он однозначно дешевле.

Итак, купить кого-то из конкурентов или сделать как все — и встать в очередь за новой Кретой?

Chevrolet Trailblazer
Дебютировал на российском рынке в 2021 году и не имеет ничего общего с прошлыми моделями под этим именем. Поставляется из Кореи.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый:
1.3Т (150 л.с.) — от 2 049 000 ₽		Haval Jolion
Самая новая модель в российской линейке марки Haval. Доступен с двумя двигателями, с передним и полным приводом. Сборка — на заводе под Тулой.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
1.5Т (143 л.с.) — от 1 279 000 ₽
1.5Т (150 л.с.) — от 1 599 000 ₽		 Hyundai Creta
Продажи начались в 2021 году. Передний или полный привод. Сборка — под Санкт-Петербургом.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые
1.6 (123 л.с.) — от 1 199 000 ₽
2.0 (149 л.с.) — от 1 470 000 ₽

Красота внутри

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Интерьер Креты мне нравится. Только с лакированным пластиком, ставшим отличительной чертой топовых исполнений, переборщили. Мало того, что он собирает пыль и отпечатки, так еще и царапается от любого чиха.

Посадка за рулем удобная, высокая. Однако с формой набивки задних сидений что-то намудрили, и сидеть там неудобно.

Hyundai Creta

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовВ топовых исполнениях доступна комбинированная приборная панель. С аналоговыми боковыми приборами и большим дисплеем по центру. Дизайн немного меняется в зависимости от выбранного режима движения.
В топовых исполнениях доступна комбинированная приборная панель. С аналоговыми боковыми приборами и большим дисплеем по центру. Дизайн немного меняется в зависимости от выбранного режима движения.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовМедиасистема с 10‑дюймовым экраном хороша по всем статьям. Качество акустики Bose явно не лучшее в линейке именитой фирмы.
Медиасистема с 10‑дюймовым экраном хороша по всем статьям. Качество акустики Bose явно не лучшее в линейке именитой фирмы.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовИнтерьер полностью скроен из жесткого пластика. Зазоры ровные, но на новом автомобиле уже есть сверчки. А что будет через несколько лет?
Интерьер полностью скроен из жесткого пластика. Зазоры ровные, но на новом автомобиле уже есть сверчки. А что будет через несколько лет?

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовВ отличие от соперников, у Креты однозонный климат-контроль. Зато пользоваться блоком просто.
В отличие от соперников, у Креты однозонный климат-контроль. Зато пользоваться блоком просто.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовДизайн селектора автомата стал гораздо интереснее, немного изменился и алгоритм работы коробки.
Дизайн селектора автомата стал гораздо интереснее, немного изменился и алгоритм работы коробки.

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В Джолионе пассажиры второго ряда не чувствуют себя вторым сортом. А когда открываешь водительскую дверь, и вовсе поражаешься: как за такие деньги они напихали столько качественных материалов? Пластик мягкий, усилие на кнопках выверено — отлично сработано!

Сиденью длины подушки не хватает, да и сижу далековато «по рукам». Ничего — сейчас компенсирую регулировкой руля! Дергаю баранку на себя — а она сидит мертво. Регулируется только по углу наклона! А на дворе 2021 год. Даже у Дастера руль перемещается в двух направлениях. В общем, как ни старался, удобно сесть у меня не получилось.

Haval Jolion

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовСамый удобный вариант дизайна «приборки» — динамичный. В остальных случаях выглядит красиво, но совершенно неудобно для восприятия.
Самый удобный вариант дизайна «приборки» — динамичный. В остальных случаях выглядит красиво, но совершенно неудобно для восприятия.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовСенсорное управление входит в нашу жизнь. Вопрос лишь в том, как оно организовано. В Джолионе — не очень. Управлять климат-контролем на ходу почти невозможно — приходится отвлекаться от дороги.
Сенсорное управление входит в нашу жизнь. Вопрос лишь в том, как оно организовано. В Джолионе — не очень. Управлять климат-контролем на ходу почти невозможно — приходится отвлекаться от дороги.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовЗакрой эмблему — и ты словно в машине классом выше, настолько качество сборки и материалов хороши. А вот про эргономику забыли.
Закрой эмблему — и ты словно в машине классом выше, настолько качество сборки и материалов хороши. А вот про эргономику забыли.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовДиагональ экрана почти как у «ноута» — больше 12 дюймов. Разрешение и быстродействие — на высоте.
Диагональ экрана почти как у «ноута» — больше 12 дюймов. Разрешение и быстродействие — на высоте.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовШайба — это красиво. Но нужно было сделать фиксацию основных позиций: при переключении постоянно проскакиваешь мимо нужного положения.
Шайба — это красиво. Но нужно было сделать фиксацию основных позиций: при переключении постоянно проскакиваешь мимо нужного положения.

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Новый Chevrolet Trailblazer: модный размер и крутой автомат

Trailblazer можно было бы взять за образец. У него нет такого большого экрана, как у соперников, и материалы попроще, чем в Джолионе. Зато любой водитель усядется с комфортом: и любители высокой посадки, и те, кто предпочитает опустить сиденье пониже. Сзади тоже удобно, но только не высоким людям — они подпирают потолок головой.

Chevrolet Trailblazer

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовВиртуальной «приборки» у Chevrolet нет. Обычные аналоговые приборы с большим ­дисплеем между ними превосходно читаются.
Виртуальной «приборки» у Chevrolet нет. Обычные аналоговые приборы с большим ­дисплеем между ними превосходно читаются.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовЕсли оценивать машину по диагонали медиасистемы, то Chevrolet проиграл. Но пользоваться ею удобно, а по качеству акустики Chevy — лучший.
Если оценивать машину по диагонали медиасистемы, то Chevrolet проиграл. Но пользоваться ею удобно, а по качеству акустики Chevy — лучший.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовМягкого пластика не сыскать, однако интерьер оживляют тканевые вставки на передней панели.
Мягкого пластика не сыскать, однако интерьер оживляют тканевые вставки на передней панели.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовДвухзонный климат-контроль работает эффективно и блок понятный. Впечатление портят «невесомые» регуляторы. Недостает подогрева лобового стекла.
Двухзонный климат-контроль работает эффективно и блок понятный. Впечатление портят «невесомые» регуляторы. Недостает подогрева лобового стекла.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовБоковые кнопки ручного переключения передач — очень неудобные.
Боковые кнопки ручного переключения передач — очень неудобные.

Лишний вес

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Jolion — это автомобиль-презентация. Дилерам ни в коем случае нельзя устраивать для клиентов большие тест-драйвы. Максимум 500 метров по прямой — тогда у покупателя нет шансов уйти! В памяти останутся не только шикарная отделка, но и масса опций. Продавец успеет рассказать про тяговитый турбомотор и преселективный семиступенчатый робот, про независимую подвеску и муфту BorgWarner (Haldex пятого поколения) — такую же, как у Volvo. Да и внешне Jolion чем-то похож на нынешний ХС60, что покупателю наверняка будет приятно.

Но уделив массу времени на подгонку панелей салона, создатели будто забыли, что автомобиль должен уметь достойно ездить. У Джолиона это хорошо выходит только на прямой. Если дорога лентою вьется, Jolion неприлично кренится, а руль совсем не хочет наливаться тяжестью. Никакого понимания, что происходит с управляемыми колесами! Перевод в спортрежим отчасти решает проблему невесомости «баранки» — но взаимопонимания всё равно нет.

Haval Jolion

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовСиденья хороши только на вид. Лучше бы вместо электропривода добавили регулировку поясничного подпора. Под лопатки постоянно что-то тычет.
Сиденья хороши только на вид. Лучше бы вместо электропривода добавили регулировку поясничного подпора. Под лопатки постоянно что-то тычет.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовСамый удобный второй ряд — у Хавейла. Пространства много, посадка правильная.
Самый удобный второй ряд — у Хавейла. Пространства много, посадка правильная.

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Эффектно вжать в кресло Haval тоже не может. Хотя моторчик везет, а робот нельзя назвать флегматичным. Все беды в мире — от лишнего веса! Jolion почти на 200 кг тяжелее оппонентов, что сказывается вдобавок и на расходе. Без малого 9 литров на 100 км — совсем не то, чего ждешь от небольшого кроссовера с турбомотором и преселективом.

Поджарый образ Chevrolet оправдывается с первым же разгоном. Под характерный рык трех цилиндров Trailblazer весело набирает ход. Турбина делает свое дело. Да и «джиэмовский» автомат хорош: его девять ступеней нарезаны столь плотно, что не дают потеряться ни одной лошади. Эффективность сказывается и на экономичности, ведь Трейл в схожих условиях ест на полтора литра меньше, чем Haval.

Chevrolet Trailblazer

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовПередние сиденья хороши, только профиль подушки не слишком удобен. Впрочем, на фоне Джолиона это мелочи.
Передние сиденья хороши, только профиль подушки не слишком удобен. Впрочем, на фоне Джолиона это мелочи.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовПанорамная крыша съела пространство над головой. Помимо разъема USB-C есть и обычный USB-A.
Панорамная крыша съела пространство над головой. Помимо разъема USB-C есть и обычный USB-A.

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Не знаю, виной ли тому необычная задняя подвеска — упругая балка с механизмом Уатта, но при резких маневрах Шеви недостает чистоты поведения. У него быстрые и точные реакции, но задняя ось будто гуляет относительно кузова. Не критично, но впечатление ­портит.

Особенно это заметно на фоне Креты. Со сменой поколения акценты явно сместились в пользу рулежки — и теперь по характеру Creta напоминает родственный Seltos. Машина точна при резких перестроениях, не требует лишних движений рулем и радует информативным рулевым управлением.

Hyundai Creta

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовПростые на вид сиденья на деле удобны — отличный профиль и широкие диапазоны регулировки.
Простые на вид сиденья на деле удобны — отличный профиль и широкие диапазоны регулировки.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовПо запасу воздуха второй ряд Hyundai не хуже, а вот сама посадка так себе. У заваленных назад спинок неудачный профиль.
По запасу воздуха второй ряд Hyundai не хуже, а вот сама посадка так себе. У заваленных назад спинок неудачный профиль.

Двухлитровый мотор и автомат перешли от предшественницы — но с более точными настройками акселератора и коробки, переставшей тупить в кикдауне. Стало явно лучше, но в абсолюте Creta всё равно отстает от турбоконкурентов. И такая же прожорливая: атмосферник и шестиступенчатая гидромеханика требуют пропитания, хоть и греют многих покупателей гипотетической долговечностью.

Не трясите!

Смещенный в сторону управляемости характер Креты сказался на комфорте. Вне ровной дороги Hyundai едет жестко. Душу не вытрясает, но каждая кочка, каждый камешек не проходят незамеченными. И на шины это не спишешь — они 17‑дюймовые, с довольно мясистым профилем (215/60 R17).

На грунтовке Creta едет не только жестко, но и громко. Кое-какие панельки в салоне уже скрипят. На ровной трассе Hyundai тоже не тихоня. При резких ускорениях двигатель врывается в салон, а шум от дороги сопровождает на всем пути.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовПоделенные на «осколки» фары спорны не только с эстетической, но и с практической точки зрения. Свет неприятно разбит на секторы, что мешает в темное время.
Поделенные на «осколки» фары спорны не только с эстетической, но и с практической точки зрения. Свет неприятно разбит на секторы, что мешает в темное время.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовНебольшой клиренс отчасти компенсирует металлическая защита двигателя — но это не конвейерное решение.
Небольшой клиренс отчасти компенсирует металлическая защита двигателя — но это не конвейерное решение.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовНовая Creta унаследовала недостаток старой машины — открытые для грязи пороги.
Новая Creta унаследовала недостаток старой машины — открытые для грязи пороги.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовЭлектронику можно полностью отключить и вдоволь побуксовать. Но клиренс явно мал.
Электронику можно полностью отключить и вдоволь побуксовать. Но клиренс явно мал.

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Jolion по акустическому комфорту одинаков на любой дороге. И по-настоящему тихо в нем только на месте. В движении слышно и мотор, и ветер, и шины. Но если на асфальте на это обращаешь внимание, то на грунтовке — уже нет. Как и Creta, он подробно считывает абсолютно все неровности — которые чувствуешь всем телом даже через мягкую набивку сиденья.

На их фоне Trailblazer — лапочка, которая своей энергоемкой подвеской почти без следа проглатывает любые кочки. Качество, которое никак не ждешь от компактного и стильного паркетника. Chevy оказался лучше всех готов к нашему «качеству» дорог. На ходу он тише как в городе, так на автобане, хотя на общем фоне все же выделяется громкий моторчик, еще и сообщающий кузову вибрационную аритмию трех цилиндров.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовTrailblazer проворен и даже подает какие-то признаки азарта в виражах. Но цельности характера не хватает.
Trailblazer проворен и даже подает какие-то признаки азарта в виражах. Но цельности характера не хватает.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовПочти 20 см под днищем и хорошая металлическая защита. Повредить картер на Chevrolet сложнее всего.
Почти 20 см под днищем и хорошая металлическая защита. Повредить картер на Chevrolet сложнее всего.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовХотя пороги целиком прикрыты дверями, это не спасает их от грязи.
Хотя пороги целиком прикрыты дверями, это не спасает их от грязи.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовНикаких внедорожных опций у Chevrolet нет, но вне асфальта он едет увереннее всех.
Никаких внедорожных опций у Chevrolet нет, но вне асфальта он едет увереннее всех.

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На бездорожье Trailblazer поначалу не внушал доверия: смешной двигатель, минимум электроники — даже муфту нельзя заблокировать. Но хорошая тяга с низов и не боящийся пробуксовок автомат поддержаны отличной геометрической проходимостью. Межосевая муфта плавно, без ударов подключает заднюю ось, а электроника грамотно перераспределяет момент по колесам. Можно ехать!

Козырь трансмиссии Джолиона — межосевая муфта Haldex, которая работает с преднятагом, изначально отдавая 10% на заднюю ось. Однако на бездорожье Haval все равно никакой — по причине совершенно легковой «геометрии». Каждую секунду осторожничаешь, боясь приложиться поддоном картера. Под ним нет и 17 см. И — никакой защиты!

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовФетровый пыльник с большими дырками — это всё, что прикрывает поддон двигателя на бездорожье.
Фетровый пыльник с большими дырками — это всё, что прикрывает поддон двигателя на бездорожье.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовHaval проходит тот же поворот на 10–15 км/ч медленнее Креты и Chevy. Шасси нужно дотачивать.
Haval проходит тот же поворот на 10–15 км/ч медленнее Креты и Chevy. Шасси нужно дотачивать.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовДвери полностью не защищают пороги: в грязную погоду надо быть острожным.
Двери полностью не защищают пороги: в грязную погоду надо быть острожным.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовВне асфальта Jolion — скорее завышенный универсал, чем кроссовер.
Вне асфальта Jolion — скорее завышенный универсал, чем кроссовер.

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Под нештатной металлической защитой Креты мы намерили 18 см. Межосевая электромагнитная муфта работает грубовато, подключая задние колеса с ощутимой задержкой. Так что лучше заранее ее заблокировать и отключить страхующую электронику — и Creta будет ехать не хуже Трейла. Пока не упрется днищем в грунт, а случится это заметно раньше, чем того ожидаешь.

ИТОГИ

  • С небольшим перевесом побеждает Trailblazer. Американское имя, корейская сборка. Почти без слабых мест. Главные недостатки — шумный и вибронагруженный трехцилиндровый мотор (интересно, сколько протянет?) и высокая цена.
  • Creta отстала не сильно. Если учесть разницу в цене, можно считать ее победителем. Если вспомнить, сколько к этой цене прибавляют сверху, победителями можно считать дилеров. Спорная внешность? Первая Creta заработала такой кредит доверия, что сбыт новой будет обеспечен при любых раскладах. И — как показывает практика — по любой цене.
  • Jolion подкупает разве что доступностью. В ездовом плане на фоне Джолиона даже простой Renault Duster — словно космический корабль. Если рассекать только по прямым дорогам, то может быть. Во всех остальных случаях стоит крепко подумать.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовУ Креты самый вместительный багажник в тесте, но большим его сложно назвать: ровно 300 литров по нашей методике. В подполье топ-версий лежит полноценная запаска.
У Креты самый вместительный багажник в тесте, но большим его сложно назвать: ровно 300 литров по нашей методике. В подполье топ-версий лежит полноценная запаска.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовХотя Трейл кажется намного меньше Джолиона, багажник у него такой же — 280 литров. Уровень пола можно регулировать.
Хотя Трейл кажется намного меньше Джолиона, багажник у него такой же — 280 литров. Уровень пола можно регулировать.

Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверовJolion крупнее соперников, но багажнику это не помогло. По нашим замерам он вмещает меньше 300 литров. Дверь открывается невысоко, и люди выше 185 см будут биться головой.
Jolion крупнее соперников, но багажнику это не помогло. По нашим замерам он вмещает меньше 300 литров. Дверь открывается невысоко, и люди выше 185 см будут биться головой.

Небольшие багажники — беда всех трех автомобилей. Несколько средних чемоданов — и весь объем заполнен.

Hyundai Creta

Управляемость, продуманное рабочее место, выгодная гарантия
Неудобные сиденья второго ряда, странная внешность, высокий расход топлива

Chevrolet Trailblazer

Плавность хода, динамика, хорошая геометрическая проходимость
Высокая цена, отпугивающие покупателя три цилиндра

Haval Jolion

Удобный задний ряд, качественная отделка салона, ценник
Высокий расход топлива, недостатки управляемости и плавности хода, неудобное рабочее место

Редакция «За рулем» благодарит администрацию отеля «Вербилки Country Resort» за помощь в проведении съемки.

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Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверов

Соперники Hyundai Creta — новые компактные паркетники Chevrolet Trailblazer и Haval Jolion. Один дороже Креты, другой дешевле. А какой из трех лучший, выяснили эксперты «За рулем».

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Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверов

Соперники Hyundai Creta — новые компактные паркетники Chevrolet Trailblazer и Haval Jolion. Один дороже Креты, другой дешевле. А какой из трех лучший, выяснили эксперты «За рулем».

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Lada Largus Cross против Opel Combo Life: тест и обзор
Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверов
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