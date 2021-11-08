Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверов

Соперники Hyundai Creta - новые компактные паркетники Chevrolet Trailblazer и Haval Jolion. Один дороже Креты, другой дешевле. А какой из трех лучший, выяснили эксперты «За рулем».

Пять лет назад Creta взорвала наш рынок. Спрос оказался таким, что пришлось сократить выпуск Соляриса, дабы освободить мощности завода. А соразмерные Крете кроссоверы с тех пор плодятся как кролики.

Новая Creta тоже взбудоражила — дизайном, который придумали в китайской студии Hyundai. Пока все спорили о внешности машины, цена подобралась к двум миллионам. И это официальный прайс, к которому дилеры накидывают несколько сотен тысяч рублей. Два миллиона за тестовую Крету с двумя литрами (150 л.с.), автоматом и полным приводом с помощью дилеров легко превратятся в два с половиной, нивелируя разницу с изначально более дорогим Трейлблейзером. У него 150‑сильный турбомотор 1.3 (других нет), автомат и полный привод — за 2,6 миллиона рублей.

Тульский Jolion с полуторалитровым двигателем (те же 150 л.с.), роботом и полным приводом обойдется в 1,8 миллиона. Даже с учетом дилерской жадности он однозначно дешевле.

Итак, купить кого-то из конкурентов или сделать как все — и встать в очередь за новой Кретой?

Chevrolet Trailblazer

Дебютировал на российском рынке в 2021 году и не имеет ничего общего с прошлыми моделями под этим именем. Поставляется из Кореи.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновый:

1.3Т (150 л.с.) — от 2 049 000 ₽ Haval Jolion

Самая новая модель в российской линейке марки Haval. Доступен с двумя двигателями, с передним и полным приводом. Сборка — на заводе под Тулой.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.5Т (143 л.с.) — от 1 279 000 ₽

1.5Т (150 л.с.) — от 1 599 000 ₽ Hyundai Creta

Продажи начались в 2021 году. Передний или полный привод. Сборка — под Санкт-Петербургом.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые

1.6 (123 л.с.) — от 1 199 000 ₽

2.0 (149 л.с.) — от 1 470 000 ₽

Красота внутри

Материалы по теме Renault Duster или Hyundai Creta: какой кроссовер подходит именно вам?

Интерьер Креты мне нравится. Только с лакированным пластиком, ставшим отличительной чертой топовых исполнений, переборщили. Мало того, что он собирает пыль и отпечатки, так еще и царапается от любого чиха.

Посадка за рулем удобная, высокая. Однако с формой набивки задних сидений что-то намудрили, и сидеть там неудобно.

Hyundai Creta

В топовых исполнениях доступна комбинированная приборная панель. С аналоговыми боковыми приборами и большим дисплеем по центру. Дизайн немного меняется в зависимости от выбранного режима движения. Медиасистема с 10‑дюймовым экраном хороша по всем статьям. Качество акустики Bose явно не лучшее в линейке именитой фирмы.

Интерьер полностью скроен из жесткого пластика. Зазоры ровные, но на новом автомобиле уже есть сверчки. А что будет через несколько лет?

В отличие от соперников, у Креты однозонный климат-контроль. Зато пользоваться блоком просто. Дизайн селектора автомата стал гораздо интереснее, немного изменился и алгоритм работы коробки.

Материалы по теме Новый кроссовер от 1,19 млн: чем удивили китайцы

В Джолионе пассажиры второго ряда не чувствуют себя вторым сортом. А когда открываешь водительскую дверь, и вовсе поражаешься: как за такие деньги они напихали столько качественных материалов? Пластик мягкий, усилие на кнопках выверено — отлично сработано!

Сиденью длины подушки не хватает, да и сижу далековато «по рукам». Ничего — сейчас компенсирую регулировкой руля! Дергаю баранку на себя — а она сидит мертво. Регулируется только по углу наклона! А на дворе 2021 год. Даже у Дастера руль перемещается в двух направлениях. В общем, как ни старался, удобно сесть у меня не получилось.

Haval Jolion

Самый удобный вариант дизайна «приборки» — динамичный. В остальных случаях выглядит красиво, но совершенно неудобно для восприятия. Сенсорное управление входит в нашу жизнь. Вопрос лишь в том, как оно организовано. В Джолионе — не очень. Управлять климат-контролем на ходу почти невозможно — приходится отвлекаться от дороги.

Закрой эмблему — и ты словно в машине классом выше, настолько качество сборки и материалов хороши. А вот про эргономику забыли.

Диагональ экрана почти как у «ноута» — больше 12 дюймов. Разрешение и быстродействие — на высоте. Шайба — это красиво. Но нужно было сделать фиксацию основных позиций: при переключении постоянно проскакиваешь мимо нужного положения.

Материалы по теме Новый Chevrolet Trailblazer: модный размер и крутой автомат

Trailblazer можно было бы взять за образец. У него нет такого большого экрана, как у соперников, и материалы попроще, чем в Джолионе. Зато любой водитель усядется с комфортом: и любители высокой посадки, и те, кто предпочитает опустить сиденье пониже. Сзади тоже удобно, но только не высоким людям — они подпирают потолок головой.

Chevrolet Trailblazer

Виртуальной «приборки» у Chevrolet нет. Обычные аналоговые приборы с большим ­дисплеем между ними превосходно читаются. Если оценивать машину по диагонали медиасистемы, то Chevrolet проиграл. Но пользоваться ею удобно, а по качеству акустики Chevy — лучший.

Мягкого пластика не сыскать, однако интерьер оживляют тканевые вставки на передней панели.

Двухзонный климат-контроль работает эффективно и блок понятный. Впечатление портят «невесомые» регуляторы. Недостает подогрева лобового стекла. Боковые кнопки ручного переключения передач — очень неудобные.

Лишний вес

Jolion — это автомобиль-презентация. Дилерам ни в коем случае нельзя устраивать для клиентов большие тест-драйвы. Максимум 500 метров по прямой — тогда у покупателя нет шансов уйти! В памяти останутся не только шикарная отделка, но и масса опций. Продавец успеет рассказать про тяговитый турбомотор и преселективный семиступенчатый робот, про независимую подвеску и муфту BorgWarner (Haldex пятого поколения) — такую же, как у Volvo. Да и внешне Jolion чем-то похож на нынешний ХС60, что покупателю наверняка будет приятно.

Но уделив массу времени на подгонку панелей салона, создатели будто забыли, что автомобиль должен уметь достойно ездить. У Джолиона это хорошо выходит только на прямой. Если дорога лентою вьется, Jolion неприлично кренится, а руль совсем не хочет наливаться тяжестью. Никакого понимания, что происходит с управляемыми колесами! Перевод в спортрежим отчасти решает проблему невесомости «баранки» — но взаимопонимания всё равно нет.

Haval Jolion

Сиденья хороши только на вид. Лучше бы вместо электропривода добавили регулировку поясничного подпора. Под лопатки постоянно что-то тычет. Самый удобный второй ряд — у Хавейла. Пространства много, посадка правильная.

Материалы по теме Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал

Эффектно вжать в кресло Haval тоже не может. Хотя моторчик везет, а робот нельзя назвать флегматичным. Все беды в мире — от лишнего веса! Jolion почти на 200 кг тяжелее оппонентов, что сказывается вдобавок и на расходе. Без малого 9 литров на 100 км — совсем не то, чего ждешь от небольшого кроссовера с турбомотором и преселективом.

Поджарый образ Chevrolet оправдывается с первым же разгоном. Под характерный рык трех цилиндров Trailblazer весело набирает ход. Турбина делает свое дело. Да и «джиэмовский» автомат хорош: его девять ступеней нарезаны столь плотно, что не дают потеряться ни одной лошади. Эффективность сказывается и на экономичности, ведь Трейл в схожих условиях ест на полтора литра меньше, чем Haval.

Chevrolet Trailblazer

Передние сиденья хороши, только профиль подушки не слишком удобен. Впрочем, на фоне Джолиона это мелочи. Панорамная крыша съела пространство над головой. Помимо разъема USB-C есть и обычный USB-A.

Материалы по теме 5 удивительных фактов о самом популярном кроссовере в России

Не знаю, виной ли тому необычная задняя подвеска — упругая балка с механизмом Уатта, но при резких маневрах Шеви недостает чистоты поведения. У него быстрые и точные реакции, но задняя ось будто гуляет относительно кузова. Не критично, но впечатление ­портит.

Особенно это заметно на фоне Креты. Со сменой поколения акценты явно сместились в пользу рулежки — и теперь по характеру Creta напоминает родственный Seltos. Машина точна при резких перестроениях, не требует лишних движений рулем и радует информативным рулевым управлением.

Hyundai Creta

Простые на вид сиденья на деле удобны — отличный профиль и широкие диапазоны регулировки. По запасу воздуха второй ряд Hyundai не хуже, а вот сама посадка так себе. У заваленных назад спинок неудачный профиль.

Двухлитровый мотор и автомат перешли от предшественницы — но с более точными настройками акселератора и коробки, переставшей тупить в кикдауне. Стало явно лучше, но в абсолюте Creta всё равно отстает от турбоконкурентов. И такая же прожорливая: атмосферник и шестиступенчатая гидромеханика требуют пропитания, хоть и греют многих покупателей гипотетической долговечностью.

Не трясите!

Смещенный в сторону управляемости характер Креты сказался на комфорте. Вне ровной дороги Hyundai едет жестко. Душу не вытрясает, но каждая кочка, каждый камешек не проходят незамеченными. И на шины это не спишешь — они 17‑дюймовые, с довольно мясистым профилем (215/60 R17).

На грунтовке Creta едет не только жестко, но и громко. Кое-какие панельки в салоне уже скрипят. На ровной трассе Hyundai тоже не тихоня. При резких ускорениях двигатель врывается в салон, а шум от дороги сопровождает на всем пути.

Поделенные на «осколки» фары спорны не только с эстетической, но и с практической точки зрения. Свет неприятно разбит на секторы, что мешает в темное время. Небольшой клиренс отчасти компенсирует металлическая защита двигателя — но это не конвейерное решение.

Новая Creta унаследовала недостаток старой машины — открытые для грязи пороги. Электронику можно полностью отключить и вдоволь побуксовать. Но клиренс явно мал.

Jolion по акустическому комфорту одинаков на любой дороге. И по-настоящему тихо в нем только на месте. В движении слышно и мотор, и ветер, и шины. Но если на асфальте на это обращаешь внимание, то на грунтовке — уже нет. Как и Creta, он подробно считывает абсолютно все неровности — которые чувствуешь всем телом даже через мягкую набивку сиденья.

На их фоне Trailblazer — лапочка, которая своей энергоемкой подвеской почти без следа проглатывает любые кочки. Качество, которое никак не ждешь от компактного и стильного паркетника. Chevy оказался лучше всех готов к нашему «качеству» дорог. На ходу он тише как в городе, так на автобане, хотя на общем фоне все же выделяется громкий моторчик, еще и сообщающий кузову вибрационную аритмию трех цилиндров.

Trailblazer проворен и даже подает какие-то признаки азарта в виражах. Но цельности характера не хватает. Почти 20 см под днищем и хорошая металлическая защита. Повредить картер на Chevrolet сложнее всего.

Хотя пороги целиком прикрыты дверями, это не спасает их от грязи. Никаких внедорожных опций у Chevrolet нет, но вне асфальта он едет увереннее всех.

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

На бездорожье Trailblazer поначалу не внушал доверия: смешной двигатель, минимум электроники — даже муфту нельзя заблокировать. Но хорошая тяга с низов и не боящийся пробуксовок автомат поддержаны отличной геометрической проходимостью. Межосевая муфта плавно, без ударов подключает заднюю ось, а электроника грамотно перераспределяет момент по колесам. Можно ехать!

Козырь трансмиссии Джолиона — межосевая муфта Haldex, которая работает с преднятагом, изначально отдавая 10% на заднюю ось. Однако на бездорожье Haval все равно никакой — по причине совершенно легковой «геометрии». Каждую секунду осторожничаешь, боясь приложиться поддоном картера. Под ним нет и 17 см. И — никакой защиты!

Фетровый пыльник с большими дырками — это всё, что прикрывает поддон двигателя на бездорожье. Haval проходит тот же поворот на 10–15 км/ч медленнее Креты и Chevy. Шасси нужно дотачивать.

Двери полностью не защищают пороги: в грязную погоду надо быть острожным. Вне асфальта Jolion — скорее завышенный универсал, чем кроссовер.

Под нештатной металлической защитой Креты мы намерили 18 см. Межосевая электромагнитная муфта работает грубовато, подключая задние колеса с ощутимой задержкой. Так что лучше заранее ее заблокировать и отключить страхующую электронику — и Creta будет ехать не хуже Трейла. Пока не упрется днищем в грунт, а случится это заметно раньше, чем того ожидаешь.

ИТОГИ

С небольшим перевесом побеждает Trailblazer . Американское имя, корейская сборка. Почти без слабых мест. Главные недостатки — шумный и вибронагруженный трехцилиндровый мотор (интересно, сколько протянет?) и высокая цена.

. Американское имя, корейская сборка. Почти без слабых мест. Главные недостатки — шумный и вибронагруженный трехцилиндровый мотор (интересно, сколько протянет?) и высокая цена. Creta отстала не сильно. Если учесть разницу в цене, можно считать ее победителем. Если вспомнить, сколько к этой цене прибавляют сверху, победителями можно считать дилеров. Спорная внешность? Первая Creta заработала такой кредит доверия, что сбыт новой будет обеспечен при любых раскладах. И — как показывает практика — по любой цене.

отстала не сильно. Если учесть разницу в цене, можно считать ее победителем. Если вспомнить, сколько к этой цене прибавляют сверху, победителями можно считать дилеров. Спорная внешность? Первая Creta заработала такой кредит доверия, что сбыт новой будет обеспечен при любых раскладах. И — как показывает практика — по любой цене. Jolion подкупает разве что доступностью. В ездовом плане на фоне Джолиона даже простой Renault Duster — словно космический корабль. Если рассекать только по прямым дорогам, то может быть. Во всех остальных случаях стоит крепко подумать.

У Креты самый вместительный багажник в тесте, но большим его сложно назвать: ровно 300 литров по нашей методике. В подполье топ-версий лежит полноценная запаска. Хотя Трейл кажется намного меньше Джолиона, багажник у него такой же — 280 литров. Уровень пола можно регулировать. Jolion крупнее соперников, но багажнику это не помогло. По нашим замерам он вмещает меньше 300 литров. Дверь открывается невысоко, и люди выше 185 см будут биться головой.

Небольшие багажники — беда всех трех автомобилей. Несколько средних чемоданов — и весь объем заполнен.

Hyundai Creta Управляемость, продуманное рабочее место, выгодная гарантия Неудобные сиденья второго ряда, странная внешность, высокий расход топлива Chevrolet Trailblazer Плавность хода, динамика, хорошая геометрическая проходимость Высокая цена, отпугивающие покупателя три цилиндра Haval Jolion Удобный задний ряд, качественная отделка салона, ценник Высокий расход топлива, недостатки управляемости и плавности хода, неудобное рабочее место

Редакция «За рулем» благодарит администрацию отеля «Вербилки Country Resort» за помощь в проведении съемки.

Проверка на диагональное вывешивание, данные производителей, экспертная оценка и техническая информация о кроссоверах Hyundai Creta, Chevrolet Trailblazer и Haval Jolion — тут.

Улучшить проходимость любого автомобиля можно при помощи цепей и браслетов противоскольжения, а навести порядок в багажнике автомобиля поможет наш фирменный органайзер.

Сохранить пороги от внешнего механического воздействия и одновременно придать автомобилю индивидуальность помогут алюминиевые пороги-площадки турецкой компании Can Otomotiv.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм.