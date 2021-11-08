Полный привод за ≈2 млн руб.: большой тест кроссоверов

Пять лет назад Creta взорвала наш рынок. Спрос оказался таким, что пришлось сократить выпуск Соляриса, дабы освободить мощности завода. А соразмерные Крете кроссоверы с тех пор плодятся как кролики.
Новая Creta тоже взбудоражила — дизайном, который придумали в китайской студии Hyundai. Пока все спорили о внешности машины, цена подобралась к двум миллионам. И это официальный прайс, к которому дилеры накидывают несколько сотен тысяч рублей. Два миллиона за тестовую Крету с двумя литрами (150 л.с.), автоматом и полным приводом с помощью дилеров легко превратятся в два с половиной, нивелируя разницу с изначально более дорогим Трейлблейзером. У него 150‑сильный турбомотор 1.3 (других нет), автомат и полный привод — за 2,6 миллиона рублей.
Тульский Jolion с полуторалитровым двигателем (те же 150 л.с.), роботом и полным приводом обойдется в 1,8 миллиона. Даже с учетом дилерской жадности он однозначно дешевле.
Итак, купить кого-то из конкурентов или сделать как все — и встать в очередь за новой Кретой?
|Chevrolet Trailblazer
Дебютировал на российском рынке в 2021 году и не имеет ничего общего с прошлыми моделями под этим именем. Поставляется из Кореи.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновый:
1.3Т (150 л.с.) — от 2 049 000 ₽
|Haval Jolion
Самая новая модель в российской линейке марки Haval. Доступен с двумя двигателями, с передним и полным приводом. Сборка — на заводе под Тулой.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
1.5Т (143 л.с.) — от 1 279 000 ₽
1.5Т (150 л.с.) — от 1 599 000 ₽
| Hyundai Creta
Продажи начались в 2021 году. Передний или полный привод. Сборка — под Санкт-Петербургом.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые
1.6 (123 л.с.) — от 1 199 000 ₽
2.0 (149 л.с.) — от 1 470 000 ₽
Красота внутри
Интерьер Креты мне нравится. Только с лакированным пластиком, ставшим отличительной чертой топовых исполнений, переборщили. Мало того, что он собирает пыль и отпечатки, так еще и царапается от любого чиха.
Посадка за рулем удобная, высокая. Однако с формой набивки задних сидений что-то намудрили, и сидеть там неудобно.
Hyundai Creta
В Джолионе пассажиры второго ряда не чувствуют себя вторым сортом. А когда открываешь водительскую дверь, и вовсе поражаешься: как за такие деньги они напихали столько качественных материалов? Пластик мягкий, усилие на кнопках выверено — отлично сработано!
Сиденью длины подушки не хватает, да и сижу далековато «по рукам». Ничего — сейчас компенсирую регулировкой руля! Дергаю баранку на себя — а она сидит мертво. Регулируется только по углу наклона! А на дворе 2021 год. Даже у Дастера руль перемещается в двух направлениях. В общем, как ни старался, удобно сесть у меня не получилось.
Haval Jolion
Trailblazer можно было бы взять за образец. У него нет такого большого экрана, как у соперников, и материалы попроще, чем в Джолионе. Зато любой водитель усядется с комфортом: и любители высокой посадки, и те, кто предпочитает опустить сиденье пониже. Сзади тоже удобно, но только не высоким людям — они подпирают потолок головой.
Chevrolet Trailblazer
Лишний вес
Jolion — это автомобиль-презентация. Дилерам ни в коем случае нельзя устраивать для клиентов большие тест-драйвы. Максимум 500 метров по прямой — тогда у покупателя нет шансов уйти! В памяти останутся не только шикарная отделка, но и масса опций. Продавец успеет рассказать про тяговитый турбомотор и преселективный семиступенчатый робот, про независимую подвеску и муфту BorgWarner (Haldex пятого поколения) — такую же, как у Volvo. Да и внешне Jolion чем-то похож на нынешний ХС60, что покупателю наверняка будет приятно.
Но уделив массу времени на подгонку панелей салона, создатели будто забыли, что автомобиль должен уметь достойно ездить. У Джолиона это хорошо выходит только на прямой. Если дорога лентою вьется, Jolion неприлично кренится, а руль совсем не хочет наливаться тяжестью. Никакого понимания, что происходит с управляемыми колесами! Перевод в спортрежим отчасти решает проблему невесомости «баранки» — но взаимопонимания всё равно нет.
Haval Jolion
Эффектно вжать в кресло Haval тоже не может. Хотя моторчик везет, а робот нельзя назвать флегматичным. Все беды в мире — от лишнего веса! Jolion почти на 200 кг тяжелее оппонентов, что сказывается вдобавок и на расходе. Без малого 9 литров на 100 км — совсем не то, чего ждешь от небольшого кроссовера с турбомотором и преселективом.
Поджарый образ Chevrolet оправдывается с первым же разгоном. Под характерный рык трех цилиндров Trailblazer весело набирает ход. Турбина делает свое дело. Да и «джиэмовский» автомат хорош: его девять ступеней нарезаны столь плотно, что не дают потеряться ни одной лошади. Эффективность сказывается и на экономичности, ведь Трейл в схожих условиях ест на полтора литра меньше, чем Haval.
Chevrolet Trailblazer
Не знаю, виной ли тому необычная задняя подвеска — упругая балка с механизмом Уатта, но при резких маневрах Шеви недостает чистоты поведения. У него быстрые и точные реакции, но задняя ось будто гуляет относительно кузова. Не критично, но впечатление портит.
Особенно это заметно на фоне Креты. Со сменой поколения акценты явно сместились в пользу рулежки — и теперь по характеру Creta напоминает родственный Seltos. Машина точна при резких перестроениях, не требует лишних движений рулем и радует информативным рулевым управлением.
Hyundai Creta
Двухлитровый мотор и автомат перешли от предшественницы — но с более точными настройками акселератора и коробки, переставшей тупить в кикдауне. Стало явно лучше, но в абсолюте Creta всё равно отстает от турбоконкурентов. И такая же прожорливая: атмосферник и шестиступенчатая гидромеханика требуют пропитания, хоть и греют многих покупателей гипотетической долговечностью.
Не трясите!
Смещенный в сторону управляемости характер Креты сказался на комфорте. Вне ровной дороги Hyundai едет жестко. Душу не вытрясает, но каждая кочка, каждый камешек не проходят незамеченными. И на шины это не спишешь — они 17‑дюймовые, с довольно мясистым профилем (215/60 R17).
На грунтовке Creta едет не только жестко, но и громко. Кое-какие панельки в салоне уже скрипят. На ровной трассе Hyundai тоже не тихоня. При резких ускорениях двигатель врывается в салон, а шум от дороги сопровождает на всем пути.
Jolion по акустическому комфорту одинаков на любой дороге. И по-настоящему тихо в нем только на месте. В движении слышно и мотор, и ветер, и шины. Но если на асфальте на это обращаешь внимание, то на грунтовке — уже нет. Как и Creta, он подробно считывает абсолютно все неровности — которые чувствуешь всем телом даже через мягкую набивку сиденья.
На их фоне Trailblazer — лапочка, которая своей энергоемкой подвеской почти без следа проглатывает любые кочки. Качество, которое никак не ждешь от компактного и стильного паркетника. Chevy оказался лучше всех готов к нашему «качеству» дорог. На ходу он тише как в городе, так на автобане, хотя на общем фоне все же выделяется громкий моторчик, еще и сообщающий кузову вибрационную аритмию трех цилиндров.
На бездорожье Trailblazer поначалу не внушал доверия: смешной двигатель, минимум электроники — даже муфту нельзя заблокировать. Но хорошая тяга с низов и не боящийся пробуксовок автомат поддержаны отличной геометрической проходимостью. Межосевая муфта плавно, без ударов подключает заднюю ось, а электроника грамотно перераспределяет момент по колесам. Можно ехать!
Козырь трансмиссии Джолиона — межосевая муфта Haldex, которая работает с преднятагом, изначально отдавая 10% на заднюю ось. Однако на бездорожье Haval все равно никакой — по причине совершенно легковой «геометрии». Каждую секунду осторожничаешь, боясь приложиться поддоном картера. Под ним нет и 17 см. И — никакой защиты!
Под нештатной металлической защитой Креты мы намерили 18 см. Межосевая электромагнитная муфта работает грубовато, подключая задние колеса с ощутимой задержкой. Так что лучше заранее ее заблокировать и отключить страхующую электронику — и Creta будет ехать не хуже Трейла. Пока не упрется днищем в грунт, а случится это заметно раньше, чем того ожидаешь.
ИТОГИ
- С небольшим перевесом побеждает Trailblazer. Американское имя, корейская сборка. Почти без слабых мест. Главные недостатки — шумный и вибронагруженный трехцилиндровый мотор (интересно, сколько протянет?) и высокая цена.
- Creta отстала не сильно. Если учесть разницу в цене, можно считать ее победителем. Если вспомнить, сколько к этой цене прибавляют сверху, победителями можно считать дилеров. Спорная внешность? Первая Creta заработала такой кредит доверия, что сбыт новой будет обеспечен при любых раскладах. И — как показывает практика — по любой цене.
- Jolion подкупает разве что доступностью. В ездовом плане на фоне Джолиона даже простой Renault Duster — словно космический корабль. Если рассекать только по прямым дорогам, то может быть. Во всех остальных случаях стоит крепко подумать.
Небольшие багажники — беда всех трех автомобилей. Несколько средних чемоданов — и весь объем заполнен.
Hyundai Creta
|Управляемость, продуманное рабочее место, выгодная гарантия
|Неудобные сиденья второго ряда, странная внешность, высокий расход топлива
Chevrolet Trailblazer
|Плавность хода, динамика, хорошая геометрическая проходимость
|Высокая цена, отпугивающие покупателя три цилиндра
Haval Jolion
|Удобный задний ряд, качественная отделка салона, ценник
|Высокий расход топлива, недостатки управляемости и плавности хода, неудобное рабочее место
Редакция «За рулем» благодарит администрацию отеля «Вербилки Country Resort» за помощь в проведении съемки.
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