3 минуса и 1 плюс нового Chevrolet Trailblazer

Из типичного представителя американского автопрома модель превратилась вдруг в европейский паркетник. Ну, и каков он теперь?

При столь существенной смене класса, пожалуй, стоило бы придумать новое название для автомобиля, а не присваивать ему знаменитое имя, ассоциирующееся с большими размерами, рамой и прожорливым двигателем. Именно это и вызвало шквал критики в адрес новинки. Поэтому первый минус, это...

1. Смешной размер

Chevrolet позиционирует новинку, как третье поколение Trailblazer. Да, машина стала компактнее и благодаря этому удобнее для города (вроде бы плюс), но в контексте большого внедорожника потеря в размерах — это трагедия: менее просторные салон и багажник, понижение статуса... Теперь он конкурирует не с Ford Explorer, например, а с Hyundai Creta, VW Taos или Skoda Karoq, словно вернулся из школы в детский сад.

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Но представим, что новый Chevrolet Trailblazer получил уникальное название, и прокатимся на нем, чтобы выяснить, в чем кроссовер лучше своих новых одногруппников. И второй минус это...

2. Скромный двигатель

Это 3-цилиндровый двигатель объемом 1,34 литра (а когда-то Trailblazer ассоциировался с 4,2- и 5,3-литровыми моторами). Новый же агрегат имеет 150 л.с. ровно и 236 Нм крутящего момента, «плато» которого растянулось с 1600 до 4000 оборотов в минуту. Все в пределах нормы в классе субкомпактных кроссоверов.

Казалось бы, при таких характеристиках Chevrolet Trailblazer, да еще и с 9-ступенчатым автоматом и полным приводом (переднеприводные версии оснащаются вариатором VT40), должен ездить не хуже, например, Рено Арканы со 150-сильным трехцилиндровым двигателем объемом 1,33 литра. Удивительно, но отсутствие одного цилиндра чувствуется. Хотелось бы, чтобы крутящий момент мотора был больше, тогда автомобиль казался бы легче, а управлять им было бы приятнее. Но в чем дело? Дело в третьем минусе.

3. Лишний вес

Chevrolet Trailblazer разгоняется до 100 км/ч средне — менее чем за 11 секунд, и на трассе особых проблем с обгонами нет. То есть мощность «в норме», разгон «в норме», а толку нет, потому что кроссовер весит почти 1,5 тонны, тогда как упомянутые выше конкуренты легче его на внушительные 100–150 кг.

Потому кроссовер и кажется тяжелее, что, возможно, вполне вяжется с образом предыдущего поколения Trailblazer. Но привязка эта не из приятных.

Один огромный плюс и маленький бонус

Плюсом кроссовера, безусловно, стала его внешность. Дело не только в том, что она яркая и незаурядная. Большими тиражами кроссовер продаваться из-за своей высокой цены не будет (от почти 2 млн рублей), а значит его уникальность на дороге гарантирована.

Бонусом станет наличие автомобиля на складах дилеров и отсутствие существенных накруток к ценнику, что сегодня активно практикуется.

О других особенностях третьего поколения Chevrolet Trailblazer, его плюсах и минусах, читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Александра Виноградова «Радость Греты», опубликованной в номере 10.2021 журнала «За рулем».

Фото: «За рулем»