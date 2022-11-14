Chery Tiggo 4 Pro, Changan CS35 Plus, Geely Coolray — тест в цифрах — журнал За рулем

Chery Tiggo 4 Pro, Changan CS35 Plus, Geely Coolray - тест в цифрах

Эксперты «За рулем» испытали кроссоверы на асфальте и бездорожье и подготовили по ним подробный технический справочник.

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Какой из трех кроссоверов вышел победителем? Ответ на этот вопрос, а также детальный сравнительный тест Chery Tiggo 4 Pro, Changan CS35 Plus и Geely Coolray, информацию о ценах и выводы экспертов вы найдете тут.

Данные производителей

CHANGAN CS35 PLUS

CHERY TIGGO 4 PRO

GEELY COOLRAY

Снаряженная / полная масса

1465 / 1765 кг

1439 / 1766 кг

1415 / 1715 кг

Время разгона 0–100 км/ч

н.д.

9,7 с

8,4 с

Максимальная скорость

164 км/ч

190 км/ч

190 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 52 л

АИ-92, АИ-95 / 51 л

АИ-92, АИ-95 / 45 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

10,4 / 7,3 / 8,5 л / 100 км

9,2 / 5,8 / 7,1 л / 100 км

7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация/число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р3 / 12

Рабочий объем

1598 см³

1498 см³

1477 см³

Мощность

86 кВт / 117 л.с. при 6000 об/мин

108 кВт /147 л.с. при 5500 об/мин

110 кВт/150 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

153 Н·м при 1500–4000 об/мин

210 Н·м при 1750–4000 об/мин

255 Н·м при 1500–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

А6

CVT

P7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

4,67  /2,53 / 1,56 / 1,14 / 0,86 / 0,67 / — / 3,39

0,38–2,68 / 2,00

3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91

Главная передача

3,68

6,08

4,65 / 3,44

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая поперечная балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

215/55 R17

215/60 R17

215/55 R18

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гаран-тия

Дилеры

CS35 Plus

10 000 км* или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

103

Tiggo 4 Pro

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

150

Coolray

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

117

* ТО-1 проводится при 5 000 км.

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Стоимость техобслуживания

Changan CS35 Plus

Chery Tiggo 4 Pro

Geely Coolray

ТО-0 (5 000 км): 13 700 ₽
ТО-1 (15 000 км): 13 700 ₽
ТО-2 (25 000 км) : 29 554 ₽
ТО-3 (35 000 км): 33 218 ₽
ТО-4 (45 000 км): 29 500 ₽
ТО-5 (55 000 км): 13 700 ₽
ТО-6 (65 000 км): 49 060 ₽

ТО-0 (5 000 км): 8 611 ₽
ТО-1 (10 000 км): 16 540 ₽
ТО-2 (20 000 км): 16 540 ₽
ТО-3 (30 000 км): 21 535 ₽
ТО-4 (40 000 км) : 41 030 ₽
ТО-5 (50 000 км): 16 540 ₽
ТО-6 (60 000 км): 21 535 ₽

ТО-1 (10 000 км): 13 260 ₽
ТО-2 (20 000 км) : 21 160 ₽
ТО-3 (30 000 км): 19 900 ₽
ТО-4 (40 000 км): 36 100 ₽
ТО-5 (50 000 км): 19 900 ₽
ТО-6 (60 000 км): 21 160 ₽

Геометрическая проходимость (замеры «За рулем»)

Changan CS35Plus

Chery Tiggo 4 Pro

Geely Coolray

Просвет

a

160 мм

170 мм

190 мм

b

180 мм

205 мм

190 мм

c

250 мм

215 мм

205 мм

Угол

α

21,0°

22,0°

20,5°

β

31,5°

32,0°

31,0°

γ

16,0°

17,5°

16,5°

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

CS35 Plus

Tiggo 4 Pro

Coolray

Капот

120–125

130–150

115–120

Крыло переднее

120–130

105–140

100–115

Крыло заднее

110–120

130–140

105–120

Дверь передняя

110–130

115–130

115–120

Дверь задняя

115–120

130–150

135–140

Дверь багажника

105–115

115–130

115–125

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Changan CS35 Plus

Chery Tiggo 4 Pro

Geely Coolray

Рабочее место водителя

Сиденье

7

8

8

Органы управления

8

8

8

Обзор

9

9

8

Салон

Передняя часть

8

9

9

Задняя часть

8

8

9

Багажник

7

8

8

Ходовые качества

Динамика

7

8

9

Тормоза

8

8

9

Управляемость

8

8

9

Комфорт

Шум

8

8

9

Плавность хода

8

8

8

Климат

8

9

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

8

9

8

Эксплуатация

8

8

8

Промежуточная оценка

7,87

8,27

8,47

Поведение вне дороги

Энерговооруженность

8

8

8

Выносливость

9

9

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

7,94

8,28

8,39

Баллы проставляются коллегиально, группой ­экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал); 8 баллов — норма для машин этого класса.

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