Chery Tiggo 4 Pro, Changan CS35 Plus, Geely Coolray - тест в цифрах

Какой из трех кроссоверов вышел победителем? Ответ на этот вопрос, а также детальный сравнительный тест Chery Tiggo 4 Pro, Changan CS35 Plus и Geely Coolray, информацию о ценах и выводы экспертов вы найдете тут.
Данные производителей
|
|
CHANGAN CS35 PLUS
|
CHERY TIGGO 4 PRO
|
GEELY COOLRAY
|
Снаряженная / полная масса
|
1465 / 1765 кг
|
1439 / 1766 кг
|
1415 / 1715 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
н.д.
|
9,7 с
|
8,4 с
|
Максимальная скорость
|
164 км/ч
|
190 км/ч
|
190 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 52 л
|
АИ-92, АИ-95 / 51 л
|
АИ-92, АИ-95 / 45 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,4 / 7,3 / 8,5 л / 100 км
|
9,2 / 5,8 / 7,1 л / 100 км
|
7,8 / 5,4 / 6,4 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация/число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Р3 / 12
|
Рабочий объем
|
1598 см³
|
1498 см³
|
1477 см³
|
Мощность
|
86 кВт / 117 л.с. при 6000 об/мин
|
108 кВт /147 л.с. при 5500 об/мин
|
110 кВт/150 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
153 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
210 Н·м при 1750–4000 об/мин
|
255 Н·м при 1500–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
А6
|
CVT
|
P7
|
Передаточные числа:
|
4,67 /2,53 / 1,56 / 1,14 / 0,86 / 0,67 / — / 3,39
|
0,38–2,68 / 2,00
|
3,53 / 2,81 / 1,44 / 1,05 / 1,09 / 0,86 / 0,73 / 2,91
|
Главная передача
|
3,68
|
6,08
|
4,65 / 3,44
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / упругая поперечная балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
215/55 R17
|
215/60 R17
|
215/55 R18
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гаран-тия
|
Дилеры
|
CS35 Plus
|
10 000 км* или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
103
|
Tiggo 4 Pro
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
150
|
Coolray
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
117
* ТО-1 проводится при 5 000 км.
Стоимость техобслуживания
|
Changan CS35 Plus
|
Chery Tiggo 4 Pro
|
Geely Coolray
| ТО-0 (5 000 км): 13 700 ₽
ТО-1 (15 000 км): 13 700 ₽
ТО-2 (25 000 км) : 29 554 ₽
ТО-3 (35 000 км): 33 218 ₽
ТО-4 (45 000 км): 29 500 ₽
ТО-5 (55 000 км): 13 700 ₽
ТО-6 (65 000 км): 49 060 ₽
| ТО-0 (5 000 км): 8 611 ₽
ТО-1 (10 000 км): 16 540 ₽
ТО-2 (20 000 км): 16 540 ₽
ТО-3 (30 000 км): 21 535 ₽
ТО-4 (40 000 км) : 41 030 ₽
ТО-5 (50 000 км): 16 540 ₽
ТО-6 (60 000 км): 21 535 ₽
| ТО-1 (10 000 км): 13 260 ₽
ТО-2 (20 000 км) : 21 160 ₽
ТО-3 (30 000 км): 19 900 ₽
ТО-4 (40 000 км): 36 100 ₽
ТО-5 (50 000 км): 19 900 ₽
ТО-6 (60 000 км): 21 160 ₽
Геометрическая проходимость (замеры «За рулем»)
|
|
Changan CS35Plus
|
Chery Tiggo 4 Pro
|
Geely Coolray
|
Просвет
|
a
|
160 мм
|
170 мм
|
190 мм
|
b
|
180 мм
|
205 мм
|
190 мм
|
c
|
250 мм
|
215 мм
|
205 мм
|
Угол
|
α
|
21,0°
|
22,0°
|
20,5°
|
β
|
31,5°
|
32,0°
|
31,0°
|
γ
|
16,0°
|
17,5°
|
16,5°
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
CS35 Plus
|
Tiggo 4 Pro
|
Coolray
|
Капот
|
120–125
|
130–150
|
115–120
|
Крыло переднее
|
120–130
|
105–140
|
100–115
|
Крыло заднее
|
110–120
|
130–140
|
105–120
|
Дверь передняя
|
110–130
|
115–130
|
115–120
|
Дверь задняя
|
115–120
|
130–150
|
135–140
|
Дверь багажника
|
105–115
|
115–130
|
115–125
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Changan CS35 Plus
|
Chery Tiggo 4 Pro
|
Geely Coolray
|
Рабочее место водителя
|
|
Сиденье
|
7
|
8
|
8
|
Органы управления
|
8
|
8
|
8
|
Обзор
|
9
|
9
|
8
|
Салон
|
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
8
|
9
|
Багажник
|
7
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
|
Динамика
|
7
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
8
|
9
|
Управляемость
|
8
|
8
|
9
|
Комфорт
|
|
Шум
|
8
|
8
|
9
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
8
|
Климат
|
8
|
9
|
9
|
Приспособленность к России
|
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
8
|
Сервис
|
8
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
7,87
|
8,27
|
8,47
|
Поведение вне дороги
|
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
8
|
Выносливость
|
9
|
9
|
8
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
7,94
|
8,28
|
8,39
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