Будущее близко: машины в автосалонах скоро будут продавать роботы

Chery представила гуманоидного робота Mornine – продавца автомобилей

Китайская компания Chery планирует внедрить в свои дилерские центры гуманоидных роботов, которые будут заниматься продажей автомобилей.

Робот по имени Mornine создан в образе женщины с длинными светлыми волосами и умеет передвигаться. Он оснащен искусственным интеллектом и способен рассказывать о технических характеристиках автомобилей и их опциях, а также может предложить посетителям кофе.

Робот Mornine

Дебют Mornine состоялся на Шанхайском автосалоне в 2025 году, а его стоимость составляет 50 тысяч долларов (примерно 4,6 млн рублей по текущему курсу). На данный момент один из таких роботов уже работает в выставочном центре Chery в Малайзии.

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Источник: Carscoops