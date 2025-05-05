Будущее близко: машины в автосалонах скоро будут продавать роботы
Chery представила гуманоидного робота Mornine – продавца автомобилей
Китайская компания Chery планирует внедрить в свои дилерские центры гуманоидных роботов, которые будут заниматься продажей автомобилей.
Робот по имени Mornine создан в образе женщины с длинными светлыми волосами и умеет передвигаться. Он оснащен искусственным интеллектом и способен рассказывать о технических характеристиках автомобилей и их опциях, а также может предложить посетителям кофе.
Робот Mornine
Дебют Mornine состоялся на Шанхайском автосалоне в 2025 году, а его стоимость составляет 50 тысяч долларов (примерно 4,6 млн рублей по текущему курсу). На данный момент один из таких роботов уже работает в выставочном центре Chery в Малайзии.
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Источник: Carscoops
Фото:Chery
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05.05.2025
Фото:Chery
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