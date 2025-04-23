Огромный флагманский кроссовер Chery показали в Китае официально

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На Шанхайском автосалоне дебютировал Chery Tiggo 9L

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На автосалоне в Шанхае 2025 года компания Chery представила свой новый флагманский кроссовер – Tiggo 9L, который ориентирован на мировой рынок. Его внешность чем-то напоминает модели других китайских брендов, таких как GAC. Автомобиль получил интерактивный экран в передней части и лазерный дальномер на крыше, что указывает на наличие высокотехнологичных систем автономного вождения.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ

Одним из главных достоинств нового Tiggo 9L стало использование мощной гибридной силовой установки Kunpeng CDM-S, включающей бензиновый мотор мощностью 270 л.с., «умную» коробку передач DHT нового поколения и полный привод.

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Дизайн кроссовера включает вертикальные задние фонари с дымчато-черной отделкой и H-образную графику фар и фонарей.

Несмотря на то, что компания Chery не раскрыла точных сроков начала серийного производства Tiggo 9L, ожидается, что автомобиль поступит в продажу в следующем году.

Источник: Из открытых источников

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Алексеева Елена
Фото:Константин Якубов/«За рулем»
Количество просмотров 2
23.04.2025 
Фото:Константин Якубов/«За рулем»
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Отзывы о Chery Tiggo (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chery Tiggo  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
тихий, надежный движок, коробка не воет, ничего не ломается
Недостатки:
пластик поскрипывает, динамики бы побольше
Комментарий:
купил б/у с пробегом продав овноладу, проблем не знаю, езжу радуюсь, кто ругает Китай либо заказные боты, либо дебилы, сравнивал с рав4 второго поколения, Китай лучше по подвеске, мотор не шумит, надежен. Так что кто хочет платить за название, ради бога, а я свои деньги считать умею
-2