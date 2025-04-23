Огромный флагманский кроссовер Chery показали в Китае официально

На Шанхайском автосалоне дебютировал Chery Tiggo 9L

На автосалоне в Шанхае 2025 года компания Chery представила свой новый флагманский кроссовер – Tiggo 9L, который ориентирован на мировой рынок. Его внешность чем-то напоминает модели других китайских брендов, таких как GAC. Автомобиль получил интерактивный экран в передней части и лазерный дальномер на крыше, что указывает на наличие высокотехнологичных систем автономного вождения.

Одним из главных достоинств нового Tiggo 9L стало использование мощной гибридной силовой установки Kunpeng CDM-S, включающей бензиновый мотор мощностью 270 л.с., «умную» коробку передач DHT нового поколения и полный привод.

Дизайн кроссовера включает вертикальные задние фонари с дымчато-черной отделкой и H-образную графику фар и фонарей.

Несмотря на то, что компания Chery не раскрыла точных сроков начала серийного производства Tiggo 9L, ожидается, что автомобиль поступит в продажу в следующем году.

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Источник: Из открытых источников