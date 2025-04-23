#
80 лет ПобедеШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиСделано в СССРВопрос экспертуГде сэкономить?Китайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Популярный седан преодолел отметку в 4 миллиона проданных автомобилей
23 апреля
Популярный седан преодолел отметку в 4 миллиона проданных автомобилей
С конвейера сошел 4-миллионный Geely Emgrand:...
Nio Firefly
23 апреля
Стильный и умный «Светлячок»: новый городской хэтчбек от Nio
На Шанхайском автосалоне бренд Nio представил...
Chery Fulwin A9
23 апреля
Chery Fulwin A9 – так выглядит настоящий китайский премиум
На автосалоне в Шанхае Chery представила свой...

Chery Fulwin A9 – так выглядит настоящий китайский премиум

На автосалоне в Шанхае Chery представила свой новый флагманский седан – Fulwin A9

Рекомендуем
«Головастик» из Китая: как едет? Какой расход? Сколько стоит?

Этот гибридный автомобиль стал самым крупным в линейке бренда Chery – с длиной кузова 5 метров и колесной базой 3 метра. Выполненный в стильном и современном дизайне, Fulwin A9 привлекает внимание закрытой решеткой радиатора, узкими фарами и элегантными воздухозаборниками. Сзади автомобиля сквозные задние фонари, создающие эффект динамичности. Chery Fulwin A9 оснащен продвинутой гибридной системой C-DM, которая обеспечивает седану впечатляющую дальность хода — более 1500 километров по циклу CLTC.

15 тыс. км пробега — не предел для моторного масла? Нужно ли в атмосферный двигатель заливать дорогое масло? Или не переплачивать и применять то, что рекомендовано заводом?
РЕСУРСНЫЙ ТЕСТ МАСЕЛ
Chery Fulwin A9
Chery Fulwin A9

Параллельная гибридная установка с литий-железо-фосфатными батареями и мощностью 115 кВт позволяет автомобилю эффективно сочетать электродвигатель и бензиновый мотор.

Chery Fulwin A9
Chery Fulwin A9

Одной из главных особенностей нового Fulwin A9 является передовая система автономного вождения Falcon Pilot 700, которая предлагает автопилот 3-го уровня.

Дизайн автомобиля не менее впечатляющий — 20-дюймовые колесные диски, активный задний спойлер и утопленные дверные ручки придают ему утонченный и современный облик. Интерьер модели также ориентирован на высокотехнологичность: 15,6-дюймовый центральный экран, многозадачный руль и множество интеллектуальных функций, таких как активное шумоподавление, система помощи пилоту и парковка с памятью.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Chery Fulwin A9 – это не только технологичный и стильный автомобиль, он олицетворяет новый подход китайского автопроизводителя к премиум-классу и показывает потенциал для расширения присутствия бренда на международных рынках.

Ожидается, что официальные продажи модели начнутся в первой половине 2025 года.

Chery Fulwin A9
Chery Fulwin A9
Chery Fulwin A9
Chery Fulwin A9
Chery Fulwin A9
Chery Fulwin A9

Источник: Autohome

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Константин Якубов/"За рулем" и Autohome
Количество просмотров 2
23.04.2025 
Фото:Константин Якубов/"За рулем" и Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0