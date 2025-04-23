Chery Fulwin A9 – так выглядит настоящий китайский премиум

На автосалоне в Шанхае Chery представила свой новый флагманский седан – Fulwin A9

Этот гибридный автомобиль стал самым крупным в линейке бренда Chery – с длиной кузова 5 метров и колесной базой 3 метра. Выполненный в стильном и современном дизайне, Fulwin A9 привлекает внимание закрытой решеткой радиатора, узкими фарами и элегантными воздухозаборниками. Сзади автомобиля сквозные задние фонари, создающие эффект динамичности. Chery Fulwin A9 оснащен продвинутой гибридной системой C-DM, которая обеспечивает седану впечатляющую дальность хода — более 1500 километров по циклу CLTC.

Chery Fulwin A9

Параллельная гибридная установка с литий-железо-фосфатными батареями и мощностью 115 кВт позволяет автомобилю эффективно сочетать электродвигатель и бензиновый мотор.

Chery Fulwin A9

Одной из главных особенностей нового Fulwin A9 является передовая система автономного вождения Falcon Pilot 700, которая предлагает автопилот 3-го уровня.

Дизайн автомобиля не менее впечатляющий — 20-дюймовые колесные диски, активный задний спойлер и утопленные дверные ручки придают ему утонченный и современный облик. Интерьер модели также ориентирован на высокотехнологичность: 15,6-дюймовый центральный экран, многозадачный руль и множество интеллектуальных функций, таких как активное шумоподавление, система помощи пилоту и парковка с памятью.

Chery Fulwin A9 – это не только технологичный и стильный автомобиль, он олицетворяет новый подход китайского автопроизводителя к премиум-классу и показывает потенциал для расширения присутствия бренда на международных рынках.

Ожидается, что официальные продажи модели начнутся в первой половине 2025 года.

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Источник: Autohome