Стоимость большинства моделей Chery изменилась: называем цены

Компания Chery пересмотрела цены на четыре модели бренда в России

Российский офис Chery переписал цены на четыре модели бренда: Tiggo 9, Tiggo 8 Pro Max, Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro. Стоимость изменилась как в большую, так и в меньшую сторону.

Так, флагманский Chery Tiggo 9 2025 г. в. стоит 4 750 000 рублей, а авто 2024 года стали доступнее на 200 тысяч (актуальная цена 4 550 000 рублей).

Tiggo 8 Pro Max 2024 года подешевел с 3,37 до 3,17 миллиона рублей. На модель предоставляется скидка 130 тысяч рублей на версию с двигателем объемом 1,6 литра и 200 тысяч рублей на 2,0-литровую версию. Стоимость Tiggo 8 Pro Max 2025 г. в. составляет 3,37 миллиона рублей.

Цена Tiggo 4 2025 года не изменилась (2 290 000 рублей), но прямая скидка уменьшилась с 200 до 170 тысяч рублей.

То же самое можно сказать и о Tiggo 4 2024 года: цена начинается от 2,24 миллиона рублей, а скидка уменьшилась с 200 до 170 тысяч рублей.

Стоимость Tiggo 4 Pro осталась на отметке в 1 950 000 рублей, но дисконтное предложение уменьшилось с 200 до 170 тысяч рублей для модели 2025 года и с 250 до 220 тысяч рублей для авто 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Quto.ru