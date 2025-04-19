#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Популярный японский кроссовер превратили в удобный кемпер
19 апреля
Популярный японский кроссовер превратили в удобный кемпер
Honda CR-V Dream Pod: компактный кемпер для...
150 сил, клиренс 190 мм – новый доступный кроссовер в РФ
19 апреля
150 сил, клиренс 190 мм – новый доступный кроссовер в РФ
Компания Chery объявила старт продаж кроссовера...
До 5000 выстрелов! Чемпионы скорострельности в зоне СВО
19 апреля
До 5000 выстрелов! Чемпионы скорострельности в зоне СВО
Эксперт Крючков рассказал о лучших...

150 сил, клиренс 190 мм – новый доступный кроссовер в РФ

Компания Chery объявила старт продаж кроссовера Tiggo 7L

Рекомендуем
Китайская роботизированная коробка передач: что с надежностью? Проверили!

Российское представительство компании Chery объявило о начале продаж кроссовера Tiggo 7L. По сути, это модификация хорошо известного у нас Chery Tiggo 7 Pro Max. По сравнению с ним, у Tiggo 7L задний свес кузова длиннее на 40 мм, и теперь общая длина машины составляет 4553 мм. Как сообщает пресс-служба, буква «L» в названии модели «символизирует увеличение длины кузова и расширенные возможности автомобиля, делая акцент на его просторном и комфортном салоне».

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Заметим, что объем багажника при этом остался неизменным – у обеих версий он составляет 475 литров. Правда, для версии Tiggo 7L указан еще и объем со сложенными задними сиденьями – 1500 литров, однако и у Tiggo 7 Pro Max, если мы правильно помним, этот показатель именно таков. Получается, дополнительные 4 сантиметра пошли на комфорт задних пассажиров? Будем разбираться на ближайшем тест-драйве, а пока – обратимся к комплектациям Tiggo 7L.

Кроссовер доступен в трех версиях: Active, Prime и Ultra - все со 150-сильным турбомотором, 7-ступенчатым роботом и в переднеприводном исполнении. Полный привод, который есть Tiggo 7 Pro Max, для 7L пока не завезли. Зато клиренс – по-прежнему вполне солидные 190 мм. Отметим, что указанные цены – это с учетом выгод по действующим маркетинговым программам.

Chery Tiggo 7L, комплектация Active – от 2 580 000 рублей*:

  • литые диски 18",
  • полностью светодиодная оптика, динамические указатели поворота,
  • функция отсрочки выключения фар (Follow me home),
  • дистанционный запуск двигателя и прогрева салона,
  • бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой,
  • камера заднего вида,
  • задний парктроник,
  • ABS, ESC, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold,
  • 4 подушки безопасности,
  • датчики дождя и света,
  • круиз-контроль,
  • полный «зимний» пакет,
  • двухзонный климат-контроль,
  • система улучшенной фильтрации воздуха в салоне,
  • сдвоенная цифровая зона управления с изогнутой панелью диагональю по 2x12.3"
  • 6 динамиков

Chery Tiggo 7L, комплектация Prime (в дополнение к Active) – от 2 780 000 рублей*:

  • черный цвет потолка,
  • салон в темно-коричневом цвете,
  • передние противотуманные фары,
  • система кругового обзора 540°,
  • передний парктроник,
  • панорамная крыша с люком и шторкой,
  • полноразмерное запасное колесо,
  • электропривод складывания и памяти зеркал,
  • электропривод двери багажника,
  • электрические регулировки сиденья водителя (6 направлений и поясничный упор),
  • память настроек сиденья водителя,
  • электрические регулировки переднего пассажира (4 направления),
  • 6 подушек безопасности,
  • 8 динамиков,
  • беспроводная зарядка,
  • атмосферная подсветка.

Chery Tiggo 7L, комплектация Ultra (в дополнение к Prime) – от 2 900 000 рублей*:

  • автоматическое отпотевание лобового стекла,
  • передние акустические стекла,
  • передние сиденья с вентиляцией,
  • электрохромное салонное зеркало,
  • система контроля качества воздуха AQS,
  • голосовое управление,
  • навигация,
  • двухцветную окраску кузова (опция),
  • пакет систем ADAS (адаптивный «круиз», переключение дальний/ближний, контроль слепых зон, и проч.)

*Стоимость кроссовера с учетом выгод по действующим маркетинговым программам.

Цветовая гамма состоит из шести цветов: черный, серебристый, синий, белый, красный и серый. Опциональная двухцветная окраска возможна с белым или красным кузовом, у которого крыша и зеркала будут черными.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Пресс-служба сообщает, что Tiggo 7L был адаптирован специально для российского рынка: с учетом запросов локального рынка, управление климатической системой и подогревом сидений реализовано через физические клавиши. А панорамная крыша и потолок черного цвета в самой богатой комплектации Prime тоже появились именно ввиду определенных «эстетических предпочтений российских автомобилистов»... Как думаете, сколько такая будет реально стоить у дилеров?

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Иннокентий Кишкурно
19.04.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0