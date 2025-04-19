150 сил, клиренс 190 мм – новый доступный кроссовер в РФ
Российское представительство компании Chery объявило о начале продаж кроссовера Tiggo 7L. По сути, это модификация хорошо известного у нас Chery Tiggo 7 Pro Max. По сравнению с ним, у Tiggo 7L задний свес кузова длиннее на 40 мм, и теперь общая длина машины составляет 4553 мм. Как сообщает пресс-служба, буква «L» в названии модели «символизирует увеличение длины кузова и расширенные возможности автомобиля, делая акцент на его просторном и комфортном салоне».
Заметим, что объем багажника при этом остался неизменным – у обеих версий он составляет 475 литров. Правда, для версии Tiggo 7L указан еще и объем со сложенными задними сиденьями – 1500 литров, однако и у Tiggo 7 Pro Max, если мы правильно помним, этот показатель именно таков. Получается, дополнительные 4 сантиметра пошли на комфорт задних пассажиров? Будем разбираться на ближайшем тест-драйве, а пока – обратимся к комплектациям Tiggo 7L.
Кроссовер доступен в трех версиях: Active, Prime и Ultra - все со 150-сильным турбомотором, 7-ступенчатым роботом и в переднеприводном исполнении. Полный привод, который есть Tiggo 7 Pro Max, для 7L пока не завезли. Зато клиренс – по-прежнему вполне солидные 190 мм. Отметим, что указанные цены – это с учетом выгод по действующим маркетинговым программам.
Chery Tiggo 7L, комплектация Active – от 2 580 000 рублей*:
- литые диски 18",
- полностью светодиодная оптика, динамические указатели поворота,
- функция отсрочки выключения фар (Follow me home),
- дистанционный запуск двигателя и прогрева салона,
- бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой,
- камера заднего вида,
- задний парктроник,
- ABS, ESC, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold,
- 4 подушки безопасности,
- датчики дождя и света,
- круиз-контроль,
- полный «зимний» пакет,
- двухзонный климат-контроль,
- система улучшенной фильтрации воздуха в салоне,
- сдвоенная цифровая зона управления с изогнутой панелью диагональю по 2x12.3"
- 6 динамиков
Chery Tiggo 7L, комплектация Prime (в дополнение к Active) – от 2 780 000 рублей*:
- черный цвет потолка,
- салон в темно-коричневом цвете,
- передние противотуманные фары,
- система кругового обзора 540°,
- передний парктроник,
- панорамная крыша с люком и шторкой,
- полноразмерное запасное колесо,
- электропривод складывания и памяти зеркал,
- электропривод двери багажника,
- электрические регулировки сиденья водителя (6 направлений и поясничный упор),
- память настроек сиденья водителя,
- электрические регулировки переднего пассажира (4 направления),
- 6 подушек безопасности,
- 8 динамиков,
- беспроводная зарядка,
- атмосферная подсветка.
Chery Tiggo 7L, комплектация Ultra (в дополнение к Prime) – от 2 900 000 рублей*:
- автоматическое отпотевание лобового стекла,
- передние акустические стекла,
- передние сиденья с вентиляцией,
- электрохромное салонное зеркало,
- система контроля качества воздуха AQS,
- голосовое управление,
- навигация,
- двухцветную окраску кузова (опция),
- пакет систем ADAS (адаптивный «круиз», переключение дальний/ближний, контроль слепых зон, и проч.)
*Стоимость кроссовера с учетом выгод по действующим маркетинговым программам.
Цветовая гамма состоит из шести цветов: черный, серебристый, синий, белый, красный и серый. Опциональная двухцветная окраска возможна с белым или красным кузовом, у которого крыша и зеркала будут черными.
Пресс-служба сообщает, что Tiggo 7L был адаптирован специально для российского рынка: с учетом запросов локального рынка, управление климатической системой и подогревом сидений реализовано через физические клавиши. А панорамная крыша и потолок черного цвета в самой богатой комплектации Prime тоже появились именно ввиду определенных «эстетических предпочтений российских автомобилистов»... Как думаете, сколько такая будет реально стоить у дилеров?
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