150 сил, клиренс 190 мм – новый доступный кроссовер в РФ

Компания Chery объявила старт продаж кроссовера Tiggo 7L

Российское представительство компании Chery объявило о начале продаж кроссовера Tiggo 7L. По сути, это модификация хорошо известного у нас Chery Tiggo 7 Pro Max. По сравнению с ним, у Tiggo 7L задний свес кузова длиннее на 40 мм, и теперь общая длина машины составляет 4553 мм. Как сообщает пресс-служба, буква «L» в названии модели «символизирует увеличение длины кузова и расширенные возможности автомобиля, делая акцент на его просторном и комфортном салоне».

Заметим, что объем багажника при этом остался неизменным – у обеих версий он составляет 475 литров. Правда, для версии Tiggo 7L указан еще и объем со сложенными задними сиденьями – 1500 литров, однако и у Tiggo 7 Pro Max, если мы правильно помним, этот показатель именно таков. Получается, дополнительные 4 сантиметра пошли на комфорт задних пассажиров? Будем разбираться на ближайшем тест-драйве, а пока – обратимся к комплектациям Tiggo 7L.

Кроссовер доступен в трех версиях: Active, Prime и Ultra - все со 150-сильным турбомотором, 7-ступенчатым роботом и в переднеприводном исполнении. Полный привод, который есть Tiggo 7 Pro Max, для 7L пока не завезли. Зато клиренс – по-прежнему вполне солидные 190 мм. Отметим, что указанные цены – это с учетом выгод по действующим маркетинговым программам.

Chery Tiggo 7L, комплектация Active – от 2 580 000 рублей*:

литые диски 18",

полностью светодиодная оптика, динамические указатели поворота,

функция отсрочки выключения фар (Follow me home),

дистанционный запуск двигателя и прогрева салона,

бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой,

камера заднего вида,

задний парктроник,

ABS, ESC, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold,

4 подушки безопасности,

датчики дождя и света,

круиз-контроль,

полный «зимний» пакет,

двухзонный климат-контроль,

система улучшенной фильтрации воздуха в салоне,

сдвоенная цифровая зона управления с изогнутой панелью диагональю по 2x12.3"

6 динамиков

Chery Tiggo 7L, комплектация Prime (в дополнение к Active) – от 2 780 000 рублей*:

черный цвет потолка,

салон в темно-коричневом цвете,

передние противотуманные фары,

система кругового обзора 540°,

передний парктроник,

панорамная крыша с люком и шторкой,

полноразмерное запасное колесо,

электропривод складывания и памяти зеркал,

электропривод двери багажника,

электрические регулировки сиденья водителя (6 направлений и поясничный упор),

память настроек сиденья водителя,

электрические регулировки переднего пассажира (4 направления),

6 подушек безопасности,

8 динамиков,

беспроводная зарядка,

атмосферная подсветка.

Chery Tiggo 7L, комплектация Ultra (в дополнение к Prime) – от 2 900 000 рублей*:

автоматическое отпотевание лобового стекла,

передние акустические стекла,

передние сиденья с вентиляцией,

электрохромное салонное зеркало,

система контроля качества воздуха AQS,

голосовое управление,

навигация,

двухцветную окраску кузова (опция),

пакет систем ADAS (адаптивный «круиз», переключение дальний/ближний, контроль слепых зон, и проч.)

*Стоимость кроссовера с учетом выгод по действующим маркетинговым программам.

Цветовая гамма состоит из шести цветов: черный, серебристый, синий, белый, красный и серый. Опциональная двухцветная окраска возможна с белым или красным кузовом, у которого крыша и зеркала будут черными.

Пресс-служба сообщает, что Tiggo 7L был адаптирован специально для российского рынка: с учетом запросов локального рынка, управление климатической системой и подогревом сидений реализовано через физические клавиши. А панорамная крыша и потолок черного цвета в самой богатой комплектации Prime тоже появились именно ввиду определенных «эстетических предпочтений российских автомобилистов»... Как думаете, сколько такая будет реально стоить у дилеров?