Почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин: основные причины

Эксперт Терлюкевич назвал причины падения продаж автомобилей в России

Существенное падение продаж новых машин в марте объясняется рядом причин. Так, сохраняется высокая ключевая ставка ЦБ и дорогие кредиты, россияне по-прежнему ждут возвращения ушедших марок, пояснил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Рост курса рубля подтолкнул многих граждан отложить покупку машины в надежде на то, что автосалоны повысят скидки.

Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отметил, что весной 2024 года продажи новых авто выросли на ожиданиях скорого повышения утильсбора, поэтому в марте текущего они так сильно упали (- 46%).

Тюктеев пояснил, что сегодня падение спроса обусловлено охлаждением на рынке кредитования и лизинга из-за высоких ставок. Также на спрос давят слухи о возможном возврате на российский рынок ушедших марок, хотя в реальности на их возвращение уйдут годы.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автостат»