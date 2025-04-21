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Почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин: основные причины
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Почему россияне продолжают откладывать покупку новых машин: основные причины

Эксперт Терлюкевич назвал причины падения продаж автомобилей в России

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Существенное падение продаж новых машин в марте объясняется рядом причин. Так, сохраняется высокая ключевая ставка ЦБ и дорогие кредиты, россияне по-прежнему ждут возвращения ушедших марок, пояснил генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.

Рост курса рубля подтолкнул многих граждан отложить покупку машины в надежде на то, что автосалоны повысят скидки.

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Замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев отметил, что весной 2024 года продажи новых авто выросли на ожиданиях скорого повышения утильсбора, поэтому в марте текущего они так сильно упали (- 46%).

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Тюктеев пояснил, что сегодня падение спроса обусловлено охлаждением на рынке кредитования и лизинга из-за высоких ставок. Также на спрос давят слухи о возможном возврате на российский рынок ушедших марок, хотя в реальности на их возвращение уйдут годы.

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

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Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
Количество просмотров 22
21.04.2025 
Фото:freepik / senivpetro
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