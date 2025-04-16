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Продажи выросли в 9 раз: новый российский автобренд набирает популярность

Дилеры назвали причины успешных продаж автомобилей Solaris в России

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В марте текущего года в РФ было продано 1555 новых автомобилей марки Solaris. То есть, продажи выросли в 9 раз по сравнению с мартом 2024 года. Директор «Авилон Solaris» Дмитрий Макарычев раскрыл причины роста популярности машин этого бренда.

Так, дилеры получили модели Solaris KRS и Solaris KRX 2025 года, которые ждали клиенты. Были повышены бонусы по программе trade-in (до 200 тыс. рублей). Специальные программы рассрочки до 24 месяцев и выгодные субсидированные ставки на долгосрочные кредиты также способствовали росту продаж.

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Производитель делает упор на то, что Solaris HC и Solaris KRX – это более универсальные для повседневной жизни и российских погодных условий автомобили, отметил Макарычев.

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В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» полагают, что популярность марки Solaris выросла благодаря расширению модельного ряда, сохранению стоимости и обеспечению гарантии на обслуживание автомобилей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России на 20-600 тыс. рублей подешевели автомобили пяти марок.

Источник: «Автостат»

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Ушакова Ирина
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
Количество просмотров 29
16.04.2025 
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
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