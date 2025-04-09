Автомобили Solaris производятся ударными темпами

Алексей Калицев: Несмотря на падение авторынка, Solaris становится все популярнее

За первый квартал 2025 года расположенный в Санкт-Петербурге «Автомобильный завод АГР» сумел произвести 8,7 тыс. автомобилей бренда Solaris. При этом дилеры марки за то же время реализовали 5,4 тыс. автомобилей, а количество регистраций составило 4013 машин. Об этом говорится в официальном сообщении производителя.

Генеральный директор «АГР Холдинга» Алексей Калицев, слова которого приводятся в сообщении, считает, что результаты продаж Solaris (переименованные модели Hyundai и Kia) выглядят «очень достойно», особенно на фоне общего падения российского авторынка.

Solaris HS

Как заметил топ-менеджер, несмотря на значительное сокращение авторынка в I квартале 2025 года, бренд Solaris укрепил свои позиции: предприятие смогло реализовать планы по расширению доли рынка, заняв в марте 2% рынка и войдя в топ-10 марок. О вхождении Solaris в десятку российских брендов-бестселлеров ранее сообщало аналитическое агентство «Автостат».

Бывший завод компании Hyundai в Санкт-Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-Финанс», сменил название на «Автомобильный завод АГР» в начале 2024 года. Машины марки Solaris – это переименованные Hyundai и Kia: кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хэтчбек KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris). Автомобили выпускаются из сохранившихся машинокомплектов в режиме полного цикла.

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Источник: ТАСС