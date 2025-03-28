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Петербургский автозавод Solaris резко нарастит выпуск машин

Завод AGR выпустил 30-тысячный автомобиль Solaris

Петербургский «Автомобильный завод АГР» (бывший Hyundai Motor) произвел 30 тыс. машин российского бренда Solaris после перезапуска в феврале 2024 года. Юбилейным стал Solaris KRX в кузове синего цвета Galaxy Blue с мотором объемом 1,6 л и АКП в комплектации Style.

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Глава «АГР Холдинг» Алексей Калицев сообщил, что компания продолжает работу по углублению локализации и набирает работников для увеличения скорости производства. С апреля на заводе планируют выпускать более 200 автомобилей в день, сказал он.

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Бывший завод компании Hyundai в Санкт-Петербурге, приобретенный российской компанией «Арт-Финанс», переименовали в «Автомобильный завод АГР» в начале прошлого года. Машины марки Solaris являются переименованными Hyundai и Kia и выпускаются в режиме полного цикла (штамповка, сварка, окраска и сборка). Среди моделей кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хэтчбек KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris).

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.

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Источник: пресс-служба АГР

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Ушакова Ирина
Фото:пресс-служба АГР
Количество просмотров 9
28.03.2025 
Фото:пресс-служба АГР
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