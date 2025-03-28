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The Korea Times: Hyundai и Kia планируют...

Hyundai и Kia готовятся к возвращению в Россию: подробности

The Korea Times: Hyundai и Kia планируют вернуться в РФ после снятия санкций

На фоне изменения геополитической обстановки о возвращении в РФ заговорили крупные корейские корпорации, которые до 2022 года вели бизнес в стране. В их числе автопроизводитель Hyundai Motor Group.

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Уточняется, что окончательное решение пока не принято, компания внимательно следит за развитием ситуации, сообщил представитель концерна. До 2022 года Hyundai и Kia были крупными участниками авторынка РФ с собственными производственными мощностями. В Санкт-Петербурге работало автосборочное производство «ХММР Рус», сейчас им владеет группа «АГР» и выпускает тех же «корейцев», но под брендом Solaris, а также моторный завод.

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Стоит уточнить, что при уходе компании из России с Hyundai Motor Group было заключено соглашение с предусмотренным правом обратного выкупа своих активов. Опцион действует до конца 2025 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что составлен топ-10 самых популярных машин в РФ у мужчин и женщин.

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Источник: The Korea Times

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
28.03.2025 
Фото:Unsplash
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