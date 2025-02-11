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В России предлагают новый надежный кроссовер Hyundai – по параимпорту

Цены на новые кроссоверы Hyundai Mufasa из Китая начинаются от 2 548 000 рублей

В России начали принимать заказы на новые кроссоверы Hyundai Mufasa, привезенные из Китая. Эти автомобили могут стать альтернативой таким моделям, как Hyundai Creta, или китайским кроссоверам, представленным на российском рынке.

Цены на новые Hyundai Mufasa стартуют от 2 548 000 рублей в зависимости от региона.

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Для сравнения, за базовую версию Changan Uni-S просят от 2 629 900 рублей, а за Geely Cityray – от 2 854 190 рублей. Цена на Jaecoo J7 начинается от 2 959 900 рублей.

Компания из Уфы предлагает Hyundai Mufasa 2024 года в комплектации GLS за 2 548 000 рублей, включая все расходы, такие как растаможка и утильсбор. В Красноярске цена на аналогичный кроссовер составляет 2 700 000 рублей, при этом автомобиль будет оснащен черно-белым кожаным салоном и современным оборудованием, включая цифровую панель и климат-контроль.

Также доступны кроссоверы 2025 года с аналогичным оснащением, но с однотонным черным кожаным салоном, по цене 2 800 000 рублей во Владивостоке. В крупных городах России цены на эти автомобили варьируются от 3 100 000 рублей в Москве до 3 870 000 рублей в Краснодаре.

Все модели Hyundai Mufasa оснащены 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 160 л.с., шестиступенчатой коробкой передач и передним приводом. Габариты автомобиля: 4475×1850×1665 мм, колёсная база – 2680 мм.

Любопытно, что название модель получила в честь персонажа мультфильма «Король Лев».

Источник: «Автоновости дня»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 20
11.02.2025 
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