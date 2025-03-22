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Рестайлинговый Kia Sorento последнего поколения появился в России: обозначены цены

Рестайлинговый кроссовер Kia Sorento 2025 продают в РФ по цене от 5,5 млн рублей

В продаже появился рестайлинговый Kia Sorento 2025 модельного года. Обнаружено объявление о продаже этого кроссовера, причем автомобиль предлагается под заказ.

Рестайлинг Kia Sorento четвертого поколения, представленный летом 2023 года, кардинально преобразил автомобиль. Он получил новую внешность, полностью соответствующую фирменному стилю Kia «Opposites United», и значительно модернизированный салон.

Kia Sorento 2025
Kia Sorento 2025
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Главное изменение в интерьере – замена двух отдельных экранов на единый изогнутый дисплей с диагональю 12,3 дюйма, объединяющий цифровую приборную панель и мультимедийную систему.

Российский дилер предлагает вариант с хорошо знакомым российским покупателям 2,2-литровым турбодизельным двигателем мощностью 194 л.с. и крутящим моментом 441 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями, обеспечивающий плавное и эффективное переключение передач. Привод, естественно, полный.

Интерьер Kia Sorento 2025
Интерьер Kia Sorento 2025

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За этот, несомненно, привлекательный Kia Sorento 2025 дилер просит 5 490 000 рублей. Это очень высокая стоимость, особенно учитывая, что аналогичные автомобили предыдущего поколения, до рестайлинга, продавались в России по значительно более низкой цене до прекращения официальных поставок.

Источник: Тарантас Ньюс

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Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 8
22.03.2025 
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Хорош!
Недостатки:
Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт
Комментарий:
Написал всё выше
-5