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Solaris и Creta вернулись: сколько стоят? Что насчет гарантии?

Главред «За рулем» рассказал, какой он – новый Solaris с бывшего завода Hyundai

По большому счету, из всех оставленных пришлыми производителями легковых производств до недавнего времени было всерьез запущено только одно: это московский завод Renault, переименованный в «Москвич». На его же мощностях будут выпускать электро­мобили Atom.

Однако в середине марта к дилерам начали поступать ­автомобили Solaris с бывшего завода Hyundai. Стоит ли их покупать?

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Что такое новый Solaris?

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Завод Hyundai в Санкт-Петербурге отошел компании AGR Automotive Group, которая из сохранившихся машинокомплектов начала собирать автомобили под брендом Solaris. По сути, это те же автомобили Hyundai и Kia, но с другими именами:

  • Solaris HS – экс-Hyundai Solaris
  • Solaris HC – экс-Hyundai Creta
  • Solaris KRS – экс-Kia Rio седан
  • Solaris KRX – экс-Kia Rio X-Line

Поскольку комплектующие те же, производственные линии не изменились, а персонал остался прежним, перезапустить производство не составило большого труда. Собирают машины по полному циклу – со сваркой и окраской кузовов.

Автомобили марки Solaris отличаются от своих прародителей только эмблемами. Даже пакеты оснащения те же. А поскольку толковых изображений новых машин еще нет, дилеры нередко дают объявления с фотографиями автомобилей Hyundai – но с закрашенными эмблемами.

Инструкция по эксплуатации – точная копия той, что была у Hyundai. В ней даже нет упоминаний о новом бренде – лишь аббревиатуры HS, HC, KRS и KRX на обложке.

Цены

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Бросовыми их не назовешь. Возьмем седаны Solaris HS (Hyundai Solaris): к дилерам идут белые, серые, серебристые, черные и красные машины. Все – с черным салоном (ткань или комбинированная обивка).

Модификации Solaris HS:

  • мотор 1.4 (100 л. с.) + механика или автомат
  • мотор 1.6 (123 л. с.) + механика или автомат

Цены для машин с мотором 1.6 и автоматической коробкой:

  • Active Plus – 2 200 000 рублей
  • Comfort + Light + Winter + Advanced – 2 350 000 рублей
  • Comfort + Light + Advanced + Safety – 2 370 000 рублей
  • Elegance – 2 410 000 рублей

Названа цена Kia Rio под новым брендом Solaris

При этом обещают скидку за кредит (300 тысяч рублей) и за трейд-ин (200 тысяч рублей). То есть, если отдаться дилеру с потрохами, самый простой Solaris HS Active можно взять за 1 610 000 рублей. Правда, дилеры пугают, что с апреля цены могут поднять.

Гарантия на автомобили составит 3 года или 100 тысяч км.

Кроссоверы Solaris HC (бывшая Creta) тоже на пути к дилерам. Пока в поставке преимущественно переднеприводные машины с моторами 1.6 (123 л. с.) и 6‑ступенчатым автоматом. Но будут также полноприводные версии 1.6 (121 л. с.) и 2.0 (149 л. с.).

Цветовая гамма небогатая: белые, черные и серые машины. Все – с черным салоном.

Вот «лобовые» цены на Solaris HC 1.6 AT 4×2 с расчетом без кредита:

  • Classic – 2 670 000 рублей
  • Classic + Winter – 2 790 000 рублей
  • Classic + Light + Winter – 2 960 000 рублей
  • Lifestyle – 2 950 000 рублей

Брать или нет

Цены не бросовые. За эти деньги можно подобрать немало китайских машин. Так что это выбор тех, кто хочет именно Hyundai, хоть и бывший.

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Если предположить, что кузовные панели хранились правильно и за два года не подверглись поверхностной коррозии, Солярисы можно смело покупать. Их хорошо знают сервисмены, запчастей и расходников хватает, а продать такую машину через несколько лет можно будет без проблем.

Что дальше

Это конечная история. Из имеющихся машинокомплектов можно собрать от 50 до 70 тысяч машин – если докупить некоторые недостающие компоненты. А дальше… Либо вернется Hyundai, у которого есть право на обратный выкуп завода в течение двух лет, либо компания AGR будет искать нового промышленного партнера – конечно же, в Китае.

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За РулемКадаков Максим
Фото:AGR Automotive Group
Количество просмотров 2
21.03.2024
Фото:AGR Automotive Group
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