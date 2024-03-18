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Известны цены на кроссовер Solaris HC
Цены на кроссовер Solaris HC с петербургского...

Известны цены на кроссовер Solaris HC

Цены на кроссовер Solaris HC с петербургского завода стартуют от 2,9 млн руб

Кроссоверы Solaris HC, выпущенные на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, поступят в продажу в Москве, их стоимость составит от 2,9 до 3,2 млн рублей.

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В крупном столичном дилерском центре сообщили, что первая партия будет состоять из шести машин, среди которых будут кроссоверы с двигателем 1.6 мощностью 123 л.с., а также с мотором 2.0 мощностью 149 л.с. Менеджер компании сообщил, что кроссоверы Solaris HC не будут отличаться от Hyundai Creta ничем, за исключением фирменных шильдиков.

О возобновлении выпуска машин на бывшем заводе Hyundai и начале продаж его новый владелец, компания АГР, сообщала в конце февраля.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России резко подскочил спрос на легковые авто с пробегом.

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Источник: Autonews

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За РулемУшакова Ирина
Фото:AGR Automotive Group
Количество просмотров 1
18.03.2024
Фото:AGR Automotive Group
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