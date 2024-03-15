В лидерах Lada и Toyota: в РФ резко подскочил спрос на легковые авто с пробегом

«Автостат»: продажи легковушек с пробегом выросли на 23% в феврале в РФ

Продажи бэушных легковушек в России по итогам февраля, по данным аналитического агентства «Автостат», показали рост на 23% по сравнению с январем и составили 399,4 тыс. единиц.

Всего за два месяца в РФ продали 724,1 тыс. подержанных машин. Это на 4,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Больше всего в феврале покупали модели бренда Lada – 101,6 тыс. машин с пробегом (+17,4% год к году). На второй строчке расположилась Toyota, машин этой марки в отчетном периоде было продано 42 тыс. штук, это на 8,8% меньше показателя 2023 года. Топ-3 замыкает южнокорейский Hyundai с продажей 21,4 тыс. авто (-4,5%).

Ранее сообщалось, что из-за новых ограничений цены на автомобили, ввезенные в РФ по параллельному импорту из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с 1 апреля могут вырасти до 30%.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссовер Venza из рейтинга самых надежных подорожал в России до 4,4 млн рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Автостат»