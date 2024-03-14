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Теперь и в РФ: этот кроссовер с полным приводом вошел в топ самых надежных в мире

Кроссовер Venza из рейтинга самых надежных подорожал в России до 4,4 млн рублей

На российском рынке резко подорожал кроссовер Toyota Venza, для сравнения – в начале февраля его цена упала до 3,1 млн рублей, а сейчас он продается по цене более 4 млн рублей.

Вполне вероятно, что причина в утилизационном сборе, составляющем несколько сотен тысяч рублей, который частники и дилеры не учитывали для занижения стоимости кроссовера.

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В частности, продавец из Новосибирска готов под заказ привезти Toyota Venza 2024 года выпуска за 4,4 млн рублей. За эти деньги покупатель получит версию с базовым для Venza бензиновым атмосферником объемом 2,0 л мощностью 171 л.с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором.

В Калининграде аналогичный вариант продается за 4,5 млн рублей, а в Благовещенске – за 4,76 млн рублей. Дороже обойдется гибрид, у которого два двигателя – электрический и бензиновый, с суммарной отдачей 222 л.с. В качестве трансмиссии вариатор, привод в обеих версиях – полный.

Судя по фотографии, версия за 4,4 млн рублей может быть с цифровой приборной панелью, мультимедийным комплексом с крупным сенсорным дисплеем, двухзонным климат-контролем, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, кожаным мультифункциональным рулем, кожаной обивкой сидений и множеством других приятных опций. Напомним, Toyota Venza 2022 модельного года занимает пятое место в рейтинге самых надежных кроссоверов и внедорожников Toyota.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos и Toyota
Количество просмотров 1
14.03.2024
Фото:Depositphotos и Toyota
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