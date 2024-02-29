Калужский завод Volkswagen: что там вообще происходит?

Простой на заводе Volkswagen в Калуге коснется только некоторых сотрудников

Вчера все СМИ, ссылаясь на профсоюзную организацию «Фольксваген Груп Рус», сообщили о продлении простоя на заводе, призвав сотрудников явиться 1 марта для ознакомления с новым периодом простоя.

Однако впоследствии представители профсоюза опровергли эти утверждения, отметив, что такие заявления не делались и на них нельзя полагаться. Позднее компания AGR Automotive Group, владеющая заводом, сообщила агентству «Интерфакс», что простой будет продлен до 31 марта и коснется лишь тех сотрудников, которые не участвуют в подготовке к запуску производства.

Из этого можно сделать вывод, что заявленные планы запуска производства в первой половине года остаются в силе.

«По мере приближения запуска производства количество сотрудников завода, находящихся в простое, неуклонно падает», - заверили в пресс-службе.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

- Поскольку Volkswagen отошел от дел, индустриальным партнером может быть только китайская компания. В идеале – та, которая имеет в своем портфеле модели на фольксвагеновской базе. Машины могут выпускать под разными (в том числе, новыми) брендами.

У нас нет достаточного количества специалистов по перезапуску заводов с использованием принципиально других компонентов (моделей). Поэтому начинать придется с крупноузловой сборки. И именно этим объясняется затянувшийся процесс.

Изначально была идея сделать легкий рестайлинг одной из китайских моделей. Технологически это возможно, но запустить в первом полугодии серийное производство видоизмененной машины крайне сложно – почти невозможно.

По моим прикидкам, машины должны попасть в ценовой диапазон от 2,5 до 3,5 млн рублей.

Недавно мы писали, что на легендарном Суперкубке среди автомобильных брендов победил ролик Фольксвагена: он привлек наибольшее внимание зрителей. Видеосюжет довольно незамысловатый, в нем нет компьютерных суперэффектов. Это обращение к прошлому, и он действительно очень атмосферный и эмоциональный.

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Источник: Я за рулем Maxim Kadakov/Telegram, «Интерфакс»