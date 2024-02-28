Автозавод Volkswagen под Калугой не сможет возобновить выпуск автомобилей

Простой бывшего завода Volkswagen в Калуге продлен на неопределенный период

Бывший автозавод Volkswagen в Калуге не возобновит работу после 29 февраля, информирует interfax.ru со ссылкой на первичную профсоюзную организацию АСМ ООО «Фольксваген Груп Рус».

В организации заявили, что всем работникам завода требуется прибыть на предприятие 1 марта 2024 года для ознакомления со следующим периодом простоя и формой его организации.

Автоконцерн Volkswagen заявил об остановке конвейера в Калуге и контрактной сборки в Нижнем Новгороде в марте 2022 года. Данное решение объяснили нарушением логистических цепочек на фоне санкций Запада из-за событий на Украине.

В Нижнем Новгороде на площадке ГАЗа выпускались модели Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq и Skoda Octavia, а на собственном заводе немецкой группы в Калуге — Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что автозавод Volkswagen в Калуге планируется перезапустить в течение первого полугодия 2024 года.

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Источник: Interfax.ru