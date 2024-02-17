Ролик VW на Супербоуле победил, потому что «взял за живое»

Ролик Volkswagen на Суперкубке больше всего понравился зрителям

Новое исследование показало, что реклама Volkswagen на Суперкубке вызвала наибольшую онлайн-активность среди автопроизводителей.

Компании тратят миллионы на рекламу Суперкубка, пытаясь привлечь внимание к своему бренду. Это привело к появлению знаковых рекламных фильмов и превратило соревнование в отдельный вид киноискусства. Правда, в этом году многие автопроизводители остались в стороне, и в результате соревновались лишь четыре бренда: BMW, Hyundai, Toyota и Volkswagen.

Из этих компаний победителем стал Volkswagen, поскольку замер компании EDO показал, что его ролик вызвал наибольшую онлайн-активность. У этого видеосюжета «индекс вовлеченности» составил 1694, и он привлек на 1594% больше внимания зрителей, чем среднестатистическая реклама Супербоула.

В общем зачете рекламный ролик Volkswagen «Американская история любви» занял третье место и уступил лишь рекламе фильмов «Wicked» и «Deadpool & Wolverine». Но среди автомобильной рекламы он, понятно, на первом месте. Реклама Kia заняла 20-е место с результатом 361 балл, а реклама Toyota Tacoma заняла 28-е место с результатом 246 баллов. Talkin’ Like Walken от BMW оказался явным аутсайдером, набрав всего 158 баллов и заняв 41-е место.

О чем же сюжет VW?

«75 лет назад мы привезли в Америку первый Volkswagen Beetle. Но именно американский народ, который принимал нас поколение за поколением, действительно сделал нас частью культуры. Формируем металл. Вы формируете его душу», – так представили этот сюжет в Фольксвагене.